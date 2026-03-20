Vegalsa-Eroski y Down Coruña refuerzan su alianza por la inclusión

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y la asociación Down Coruña han renovado por cuarto año consecutivo su convenio de colaboración coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo.

El acuerdo de este 2026 pone el foco en el impulso del proyecto "Habilidades para la Vida", una iniciativa orientada a fomentar la independencia en la etapa adulta de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Desde Vegalsa-Eroski subrayan "el gran trabajo" que realiza Down Coruña, con quien mantienen un compromiso sostenido en el tiempo. La compañía destaca que esta colaboración busca promover la inclusión y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad, reforzando su implicación social en el entorno gallego.

Por su parte, Down Coruña valora especialmente la renovación de este acuerdo en una fecha tan señalada, y pone en valor "el firme compromiso social" de la empresa con la inclusión.

La entidad incide en que alianzas de este tipo demuestran el impacto positivo de la cooperación entre empresas y organizaciones sociales, mejorando las oportunidades y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Un compromiso que se mantiene en el tiempo

La colaboración entre ambas entidades se ha materializado en diferentes iniciativas en los últimos años. En 2026, Vegalsa-Eroski volvió a adquirir 400 calendarios solidarios de Down Coruña, que fueron distribuidos entre el personal de su sede durante la campaña de Navidad.

Además, el pasado mes de febrero, la compañía hizo entrega de un cheque de 2.054 euros a Down España, procedente de la recaudación de la venta de bolsas solidarias en 2025 en sus establecimientos Autoservicios Familia de Galicia, Asturias y Castilla y León.

Este compromiso ha sido reconocido a nivel nacional. Vegalsa-Eroski recibió el Premio Trébol a la Solidaridad en el XXIII Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, un galardón que reconoce su apoyo continuado a las entidades del movimiento Down y su labor para reducir desigualdades y avanzar hacia una inclusión real.