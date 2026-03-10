El PPdeG impide la comisión de investigación sobre Altri y la oposición clama: "Qué tienen que ocultar"

La mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia ha tumbado la propuesta de la oposición de crear una comisión de investigación sobre la tramitación del proyecto que la multinacional lusa Altri quería instalar en la comarca de A Ulloa. La decisión ha generado las críticas del BNG, que habla de "falta de transparencia", y del PSdeG, a los que los populares acusan de "mentir".

La primera en intervenir en el debate de este martes ha sido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Los nacionalistas presentaron la solicitud de esta comisión, ya que los socialistas no podían plantearla formalmente al no contar con el número de diputados necesarios que para ello establece el reglamento de la Cámara gallega.

Pontón ha criticado que el proyecto de Altri es "el mayor ejemplo de la política industrial fracasada y errónea del PP de Rueda" y "un ejemplo de manual" de como, en su opinión, "gobiernan desde la mentira", según recoge Europa Press.

El BNG, añadió su líder, se basa en tres argumentos para solicitar la comisión: la sentencia del TSXG sobre la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón donde se planeaba instalar la fábrica, el "acuerdo secreto" entre la Sociedad Impulsa y Altri y la "falta de transparencia".

Sobre la sentencia del TSXG, Pontón ha cuestionado al Ejecutivo autonómico "por qué se hizo esa modificación, cuándo y en base a qué informes técnicos": "La Xunta modificó de manera consciente y premeditada un instrumento para favorecer a Altri. Los informes no existen porque esta fue una decisión política de la Xunta del PP para favorecer a Altri en contra del interés general y de la protección del medio ambiente".

Respecto al acuerdo Impulsa-Altri, la portavoz nacional del BNG ha reprochado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "confesó que conocía esos documentos", apuntando además que "el reglamento obliga a la Xunta a entregar al Parlamento los documentos que obren en su poder". "Ya no tienen excusas", ha señalado Pontón, que ha vuelto a instar al Gobierno gallego a que "desclasifiquen los papeles secretos" o, de lo contrario, "demostrarán que tienen mucho que ocultar".

La tercera cuestión a la que ha apelado Pontón ha sido la "higiene democrática", acusando a los populares de tener "alergia a la transparencia" y exigiendo que el Parlamento pueda escuchar la opinión de la Plataforma Ulloa Viva, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa o de personas expertas de la universidad o del Consello da Cultura Galega, entre otras.

"El PP tiene que decidir si va a apoyar esta comisión o va a aplicar su rodillo absolutista. Si la veta, nos dirá que tienen mucho que ocultar, que tienen miedo a que se conozca la verdad, pero tengan claro que la verdad tarde o temprano acabará saliendo a la luz", ha advertido Pontón.

"Posible tráfico de influencias"

La diputada y portavoz de Industria del PSdeG, Patricia Iglesias, ha recordado que los socialistas solicitaron la creación de esta comisión, así como el acceso al expediente de todo lo relativo con Impulsa Galicia en hasta nueve ocasiones. Iglesias, además, hizo hincapié en el "memorando secreto" entre Impulsa y Altri que el Gobierno gallego "se niega a hacer público" e insistiendo en que la Sociedad "no era una sociedad privada".

"Hay que saber si el Gobierno gallego actuó a favor del interés público o, por el contrario, se estaba trabajando para favorecer el interés privado de una multinacional. Porque eso tiene un nombre, que se llama posible tráfico de influencias", ha espetado la socialista, que ha señalado que si Rueda "sigue negando información" valorarán acudir a los tribunales:"Si todo fue correcto, si todo se hizo conforme a la ley, ¿por qué no desclasifican el memorando secreto firmado con Altri? ¿Qué hay en ese documento que no pueden explicar?"

El PPdeG invita a la oposición a ir al juzgado

"Con la de hoy alcanza las 17 propuestas de comisión de investigación desde su llegada al liderazgo del BNG por cada uno de los 17 supuestos inventados escándalos que justificaron 17 campañas de difamación, insultos y mentiras y amenazas de ir al juzgado que jamás se materializan. 17 fracasos de Ana Pontón", ha iniciado el portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, su intervención.

Pazos, en referencia a la sentencia del TSXG sobre la Serra do Careón, ha expuesto que se trata de un fallo que "no es definitivo" y que "no tiene consecuencias sobre el proyecto Gama", ya que afecta a un documento "provisional" y utilizado como "punto de partida de una infraestructura verde todavía inexistente".

El portavoz del PPdeG ha reivindicado que el proyecto de Altri para Palas de Rei se sometió a "una evaluación ambiental ordinaria, más compleja y exigente que la que estima la ley", aunque es "inviable" sin conexión eléctrica. "No mientan más a los gallegos", ha exigido el diputado popular antes de avanzar que trataría de poner "la guinda al pastel de bulos" que, ha denunciado, "comenzaron a cocinar el 18 de febrero de 2024 con la mayoría absoluta" del PPdeG.

Así, tras mostrar una iniciativa parlamentaria del PSdeG fechada antes de las elecciones autonómicas en la que se pedía asesoramiento para conseguir financiación para el proyecto de una planta de producción de fibras textiles, concretamente lyocel, ha acusado a los socialistas de "mentirle a los gallegos".

Pazos, además, considera que el BNG quiere "prolongar el expediente" y esta comisión para "prolongar su campaña de mentiras" y ha lamentado que acusen al Gobierno de "graves ilegalidades", pero no lo hagan en un juzgado: "Sin la protección que les proporciona su escaño, lo que queda en evidencia es su cobardía. Formulan acusaciones que no son capaces de trasladar en un escrito jurídico".

"Tan ilegal es ocultar información pública sometida al régimen de transparencia como facilitar información que afecta a terceros y que no está sometida al régimen de la ley de transparencia", añadió Pazos, que les ha reprochado que acusaran a la Xunta de tener "un pacto oculto" para "conceder un privilegio a una empresa": "Me encantaría que el juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para poder acreditar todo lo que llevan mentido y para pedirles la dimisión".

El diputado del Partido Popular ha reiterado que el proyecto de Altri "no se archiva por ninguna manifestación ni por las mentiras" de la oposición, sino por la decisión "infame" del Gobierno central que "dejó a una provincia entera sin suministro eléctrico industrial porque le importó más una batalla política que Lugo".

"Destaparse su gran mentira"

En su turno de réplica, Ana Pontón ha reiterado que los populares "tuvieron guardada esta biofábrica debajo de la alfombra hasta que pasaron las elecciones" y fue en ese momento, según la nacionalista, cuando su partido cambió de posición al publicarse el proyecto en el DOG y "destaparse su gran mentira".

Respecto a la eliminación de la zona de protección de la zona donde quería instalarse Altri, Pontón ha señalado que si "no tenía importancia", "¿por qué la cambiaron?". En esta línea, sobre los "papeles secretos" entre Xunta y empresa, Ana Pontón ha replicado las palabras del portavoz popular señalando que "ojalá" se pueda hacer público el documento para "ver las mentiras" de la oposición, lo que, a su juicio, implica que él "también sabe el contenido".