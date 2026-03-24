El comercio textil firma un preacuerdo estatal: ¿cómo afecta a A Coruña y qué dicen los sindicatos?

Imagen de archivo de la manifestación de trabajadores del comercio en A Coruña el pasado 15 de marzo. Quincemil

El sector textil en toda España se encuentra inmerso en unas negociaciones para la redacción de un nuevo convenio a nivel estatal. Este lunes, dos de los sindicatos presentes en las negociaciones, CC.OO y FETICO, han firmado con la patronal ARTE, conformada por Inditex, Mango, Primark, Grupo Tendam, Kiabi, Uniqlo y otros, un preacuerdo que establece nuevas condiciones en materia salarial y de jornada.

Este preacuerdo está todavía pendiente de cómo evolucionen el resto de negociaciones de otros aspectos del convenio, y no se empezará a aplicar hasta que el sector textil y del calzado acuerde un texto completo. En toda España, cerca de 200.000 personas se verán afectadas por estas modificaciones, que a grandes rasgos unifican las condiciones laborales a nivel estatal, con la excepción de Euskadi.

En A Coruña, una de las provincias con mejores condiciones en un sector en el que cada territorio tiene unas propias y diferentes al resto, el preacuerdo se ha recibido con ánimos diversos.

Salarios

El texto establece unas nuevas tablas salariales que sitúan los mínimos por encima de buena parte de los convenios provinciales. Además, marca incrementos para el 2027 y el 2028.

Desde Galicia, Juan Zas de CC.OO. celebra este avance, subrayando la máxima que siguen desde el sindicato de "a igual trabajo, igual salario".

"Ahora mismo hay una situación muy diferencial en las cuatro provincias de Galicia y este convenio lo que va a hacer es igualar esas condiciones poniendo una base mínima. Con él los salarios quedarían un poco por debajo del convenio de A Coruña, pero el preacuerdo tiene una cláusula de complemento ad personam para que cualquier cantidad que estuviera por encima antes se meta en un complemento, con lo que no se debería perder poder adquisitivo. Era una de las premisas".

Sin embargo, Lucía Domínguez, representante de la CIG y trabajadora de una tienda de la ciudad de A Coruña critica una desigualdad salarial en el preacuerdo.

"Moitas traballadoras levamos anos mobilizándonos por unhas melloras que fomos conseguindo na provincia e que agora desaparecerán para unha parte do persoal", denuncia. Domínguez explica que las nuevas contrataciones que se produzcan con el convenio con ARTE tendrán peores salarios, que cifra en 2.000 euros menos anuales, respecto a quienes mantengan su contrato con el actual convenio provincial.

De esta forma, "a desigualdade está no propio centro de traballo", apunta recalcando que "a nivel persoal é algo atroz. Unificar criterios a nivel estatal é bo para as empresas, non para as traballadoras. Nós non queremos ter distintos salarios".

Domínguez destaca además que la modificación de los salarios, siguiendo el Estatuto de los Trabajadores, solo se podría dar por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. "Ademais, para ter unha subida salarial tería que esperar ata que o convenio chegue a equipararse co que estou cobrando eu", añade mirando al futuro.

Jornada laboral

Otro aspecto pactado en este preacuerdo es relativo a la jornada laboral.

En él se ha acordado una disminución progresiva de 1.770 horas anuales en el 2026, 1.760 horas en el 2027 y 1.740 horas en el 2028, por debajo de buena parte de los convenios provinciales. Zas, desde CCOO, destaca todavía más la cifra, poniendo en valor que la patronal haya accedido a una reducción de jornada en el sector que no estaba aceptando a nivel general en las negociaciones con el Gobierno, quedando por debajo de las 35 horas y media.

"Es importante porque para hacer el cálculo de lo que gana una trabajadora a tiempo parcial o cuando hace horas complementarias, el precio se calcula dividiendo el salario entre la jornada anual. Con este acuerdo, garantizamos el salario que hay actualmente y reducimos la jornada a 1.740 horas anuales, lo que incrementa de forma muy importante el salario/hora y sale beneficiada la gente de contratos parciales o que hace horas complementarias", subraya.

Zas también aventura que "es tan trascendente que incluso puede servir de modelo para otros convenios o negociaciones que se están produciendo ahora".

También en este punto difiere Lucía Domínguez de la CIG: "O que pasa é que non se contemplan os descansos diarios de 15 minutos dentro da xornada. Se o quitan do tempo de traballo efectivo, en realidade a miñas horas de traballo anuais están aumentando".

Libranzas

El preacuerdo respetará también las jornadas vigentes en los convenios provinciales si son inferiores y las especiales como Nochebuena o Sábado Santo. Además, marca un descanso semanal de dos días y de día y medio en tiendas con 6 personas trabajadoras, siguiendo el Estatuto de los Trabajadores, y se garantizan descansos de fines de semana de sábado y domingo. Estos serán 8 anuales en 2026, 10 anuales en 2027 y 11 anuales en 2028.

"El número de sábados de descanso es un tema que tiene mucha trascendencia de cara a la conciliación. Es lo que llamamos un fin de semana de calidad completo en comercio, donde muchas provincias no tienen ninguno. Ahora, además, pasa a estar remunerado por lo que no se recuperarían esas horas", detalla Zas.

Por otra parte, el preacuerdo marca como voluntario el trabajo en domingos y festivos y, en caso de trabajar esos días, habrá un plus progresivo hasta alcanzar los 80 euros en 2028.

Domínguez, sin embargo, explica que en la práctica podrían dejar de ser voluntarios: "Na redacción di que os domingos son voluntarios, a non ser que a empresa mande ir a traballar porque non ten con quen cubrir ese domingo ou festivo. Non están deixando escoller, así que se convertirían en obrigatorios".

Siguen las negociaciones

Desde la CIG ven con pesimismo el resto de las negociaciones, de las que forman parte junto a CCOO, FETICO, UGT y ELA. "A xente non cre que vaia haber moito avance no resto de cuestións", lamenta Domínguez. "O convenio de ARTE en xeral ten condicións que empeoran moito o que hai a día de hoxe nas tendas da Coruña", sostiene.

En contraposición, desde CCOO celebran el preacuerdo. Juan Zas recalca que "si hemos sido capaces de acordar esto, lo más dificultoso, seremos capaces también de acordar el resto del convenio colectivo".