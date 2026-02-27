El PP de Santiago llevará a Pleno un plan para compensar pequeños comercios afectados por obras

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha avanzado que llevará a uno de los próximos Plenos del Concello el Plan de Compensación Municipal elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) para ayudar a los pequeños negocios afectados por las obras.

Lo ha trasladado durante la presentación del plan, a cargo del presidente de UPTA España, Eduardo Abad, quien ha explicado que la propuesta tiene como objetivo establecer un régimen de ayudas y rebajas fiscales a los pequeños negocios que hayan sufrido una pérdida mínima del 20% en su facturación durante el año en curso como consecuencia de obras urbanas.

"Sabemos que los recursos económicos son limitados en el ámbito municipal, pero sabemos que los recursos económicos de los autónomos son mucho más limitados y, por lo tanto, lo que pedimos es que ante una situación de prolongación de obras se establezcan un plan de compensación municipal", expuso.

El programa plantea en estos casos una bonificación del 50% de las tasas y de los impuestos municipales a aquellos autónomos que sean capaces de justificar que perdieron un 20% de facturación en un tiempo definido.

Según ha apuntado, esta compensación sería compatible con otras medidas de apoyo que puedan concederse por distintas administraciones públicas, incluyendo subvenciones autonómicas, estatales o municipales dirigidas a la compensación de pérdidas.

Abad señaló que espera que la propuesta pueda ser debatida en un pleno municipal y que los grupos políticos sean "sensibles" a lo que les pasa a los trabajadores autónomos y a los pequeños comercios.

Verea alerta de la pérdida "de 100 comercios en los últimos meses y de la existencia de 700 empresas menos en la ciudad desde hace ocho años". Asimismo, añadió que, en lo que va de año, "cerraron 41 comercios" y el sector más afectado es el textil, "por falta de relevo generacional".

"Acabamos de conocer el cierre de Seijas, una zapatería histórica en la ciudad. Es un goteo constante de comerciantes históricos de esta ciudad que dejan su negocio y no encuentran relevo. Tiene que haber una estrategia que ponga en contacto a los que tienen derecho a descansar con los nuevos que quieren dar un paso adelante", ha indicado.

Verea ha remarcado su compromiso de llevar la medida al Pleno municipal, aunque ha lamentado que "muchas de las cuestiones que su partido propone y salen adelante quedan en el olvido".