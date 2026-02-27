La Xunta impulsa la gestión inteligente de residuos desde la planta de Sogama en Curtis (A Coruña)

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó este jueves la planta de transferencia que Sogama tiene en Curtis para presentar el nuevo plan de transformación digital de la empresa pública.

La iniciativa, dotada con más de 2,8 millones de euros, apuesta por la inteligencia artificial para optimizar la recogida y tratamiento de residuos en Galicia.

El programa, denominado R-Dixital, busca mejorar la eficiencia tanto de Sogama como de los 304 ayuntamientos a los que presta servicio, permitiendo un mayor control de costes y una gestión más precisa de los datos vinculados a la recogida de basura doméstica.

Uno de los ejes del proyecto será Traza, una plataforma que integrará la información desde que los residuos llegan a las instalaciones hasta que se transforman en recursos.

Este sistema recopilará los datos de cada camión que acceda a la red industrial de la compañía, que incluye el complejo ambiental de Cerceda, plantas de compostaje, estaciones de transferencia y nodos ferroviarios.

La previsión es que esté plenamente operativo a mediados de este año.

La segunda herramienta será el Portal del cliente, concebido como canal directo de comunicación con los municipios. Permitirá consultar en tiempo real las cantidades entregadas, la aportación al reciclaje, comparativas con ayuntamientos similares o el histórico de facturación.

Además, incorporará un servicio de chatbot con inteligencia artificial, disponible las 24 horas del día, que ofrecerá respuestas inmediatas y facilitará la toma de decisiones.

Según destacó la conselleira, el acceso inmediato a estos datos permitirá ajustar rutas, frecuencias y distribución de contenedores, algo especialmente relevante en municipios con población dispersa, donde el transporte de residuos supone un coste elevado.

También se podrán realizar proyecciones sobre la evolución futura de la generación de basura, anticipando necesidades y adaptando el servicio.

El Portal del cliente comenzará en fase piloto a principios de 2027. Con este plan, la Xunta aspira a situar a Galicia en la vanguardia de la digitalización aplicada al ámbito medioambiental, reforzando un modelo de gestión más eficiente, innovador y alineado con los objetivos europeos en materia de reciclaje.