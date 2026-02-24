Sogama cifra en un 76% los municipios que solicitaron la tasa reducida en 2025

El 76% de los municipios que solicitaron la tasa reducida en 2025 cumplieron los requisitos inherentes a la misma, beneficiándose de un ahorro de más de 7,6 millones de euros por parte de Sogama, según expone la empresa en un comunicado.

Un total de 212 de las 280 entidades locales que presentaron la solicitud cumplieron al menos una de las dos condiciones exigidas: reducir la producción de residuos en un 1% respecto al año inmediatamente anterior o aumentar la contribución al reciclaje de bolsas amarillas o al compostaje de bolsas marrones en un 3 por ciento.

"Sumando las bonificaciones y descuentos aplicados por Sogama entre 2019 y 2023, estaríamos hablando de un ahorro para los ayuntamientos de unos 27,8 millones de euros", añade según recoge Europa Press.

Por provincias

De los 212 municipios que cumplimentaron, 49 pertenecen a la provincia de A Coruña, 41 a Lugo, 80 a Ourense y 42 a Pontevedra. Por su parte, 68 municipios incumplieron los requisitos (24 en A Coruña, 18 en Lugo, 12 en Ourense y 14 en la provincia de Pontevedra), "por lo que Sogama les refacturará la diferencia entre la tarifa genérica y la reducida, lo que supone un importe total de 2.226.255 euros", indica.

Por otra parte, señala que "la aplicación de impuestos a los vertidos y a la incineración por parte del Estado, así como la adopción de otras medidas que dañaron gravemente las cuentas de Sogama (eliminación de la retribución a la inversión de la termoeléctrica, reducción de la retribución a la operación de la cogeneración y recuperación del impuesto eléctrico del 7%), obligaron a la empresa a subir la tarifa el año pasado para salvaguardar su viabilidad".

Sin embargo, señala que se estableció así "una tasa genérica de 108 euro/Tn y una tasa reducida de 95 euro/Tn, posible gracias a que la Xunta, para minimizar el impacto negativo en las arcas locales y las economías familiares, decidió asumir el 60% del incremento, es decir, 25 euro/Tn, incentivando los esfuerzos de los municipios en la menor generación de residuos o en la mayor recuperación de materiales mediante su reciclaje o compostaje".