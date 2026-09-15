Correos Express busca personal en Galicia para trabajar de lunes a viernes hasta las 14:00 horas

Septiembre es un mes de nuevos comienzos. Aunque el año empieza en enero, este mes funciona como un reinicio tanto personal como profesional, ideal para buscar nuevas oportunidades.

En este sentido, Correos Express ha actualizado su portal de empleo con seis nuevas vacantes en Galicia: 3 en A Coruña, 1 en Lugo, 1 en Vigo y 1 en Ourense.

De lunes a viernes hasta las 14:00 horas

La filial del Grupo Correos precisa incorporar a su equipo seis trabajadores en Galicia para desarrollar tareas como mozo auxiliar de operaciones nacional.

Así lo confirma la oferta de empleo publicada en su página web, que recoge un total de 49 vacantes, seis de ellas disponibles en Galicia.

En concreto, Correos Express busca personal con experiencia desempeñando funciones similares al puesto ofertado.

Las personas seleccionadas se encargarán de pesar, dar lectura a paquetes y clasificarlos para su ubicación específica según la ruta, preclasificar la paquetería en el dispatch según el diagrama definido para la cinta y clasificar la mercancía según ruta o destino.

Otras tareas a desarrollar son: colocar de manera óptima la mercancía de furgonetas o camiones para permitir una maximización del espacio, cumplir y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud, y cumplir con las especificaciones de calidad y medioambiente.

Correos Express ofrece contratos de sustitución por vacaciones, con un salario acorde a las tablas salariales vigentes.

En cuanto a los horarios, estos varían en función de la delegación y de las necesidades de cada puesto. Entre las opciones disponibles destaca especialmente la jornada de 06:30 a 14:00 horas.

A continuación, detallamos todos los horarios previstos y la delegación correspondiente:

Provincia de A Coruña

A Coruña: L-V 06:30-14:00 horas (Ref: 2026001)

A Coruña: L-V 13:30-20:30 horas (Ref: 2026002)

A Coruña: L-V 14:00-21:00 horas (Ref: 2026003)

Provincia de Lugo

Lugo: L-V 16:00-21:30 horas (Ref: 2026005)

Provincia de Ourense

Ourense: L-V 16:00-21:30 horas (Ref: 2026006)

Provincia de Pontevedra

Vigo: L-V 16:00-22:00 horas (Ref: 2026010)

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas en presentar su candidatura deberán acceder a la oferta de empleo publicada en InfoJobs.

"No se admitirán candidaturas por cualquier otra vía y es requisito indispensable para ser admitido en el proceso seguir los procedimientos indicados en el presente documento", advierte Correos Express.