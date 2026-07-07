Interior del Parador de Santiago de Compostela

Interior del Parador de Santiago de Compostela Paradores de España

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Economía

Paradores lanza una oferta pública de empleo para cubrir 65 puestos repartidos por toda Galicia

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 15 de julio, a las 23:59 horas

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El sector hotelero es uno de los que mayor necesidad de personal registra, con oportunidades par perfiles de todos los niveles.

Reunión de vecinos

En este sentido, Paradores de Turismo ha publicado una nueva oferta pública de empleo para cubrir 645 puestos de trabajo de personal laboral indefinido para diferentes departamentos y categorías profesionales en 91 de sus establecimiento.

Oferta de empleo para cubrir 65 vacantes en Galicia

En Galicia, Paradores de Turismo cuenta con un total de 65 vacantes disponibles, distribuidas en distintos puntos de la comunidad y con perfiles variados.

Esta oferta de empleo, organizada en tres convocatorias, ofrece puestos para diferentes categorías profesionales: recepcionistas, camareros de comedor, cocineros, administrativos, personal de mantenimiento, etc.

El proceso de selección se llevará a cabo a través de un concurso-oposición y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo miércoles, 15 de julio, a las 23:59 horas.

La fase de oposición se valora con el 60% de la puntuación total y consta de una prueba teórico-práctica tipo test con 60 preguntas y un examen de idiomas que solo será obligatorio para los puestos del departamento de Recepción, Comedor y la Casa Club de los Campos de Golf.

En esta misma fase, los candidatos también tienen que enfrentarse a una prueba práctica situacional, un test de competencias, un caso práctico sobre situaciones de trabajo hipotéticas o reales, y una entrevista personal.

Por otro lado, la fase de concurso se valora con un máximo de 40 puntos. En ella se tendrán en cuenta méritos como la experiencia previa en la categoría a la que se opta, así como la titulación académica.

A continuación, te detallamos la lista completa de plazas disponibles en el último proceso de selección de Paradores de Turismo:

Vacantes en A Coruña

Parador

Área funcional

Categoría

Nivel

Tipo de contrato

Costa da Morte

Comedor

Ayudante/a de camarero de comedor y bar

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Costa da Morte

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Ordinario jornada completa

Costa da Morte

Administración

Jefe/a de administración (reserva de puesto discapacidad)

1

Ordinario jornada completa

Costa da Morte

Cocina

Jefe/a de cocina

1

Ordinario jornada completa

Ferrol

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada parcial

Ferrol

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada parcial

Ferrol

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada parcial

Ferrol

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Ferrol

Pisos y limpieza

Limpiador/a

5

Ordinario jornada parcial

Ferrol

Mantenimiento

Jefe/a de mantenimiento

1

Ordinario jornada compelta

Santiago de Compostela

Cocina

Auxiliar de cocina

5

Fijo discontinuo, jornada completa

Santiago de Compostela

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Santiago de Compostela

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Santiago de Compostela

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Santiago de Compostela

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Santiago de Compostela

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Ordinario jornada parcial

Santiago de Compostela

Mantenimiento

Oficial/a de mantenimiento

3

Ordinario jornada completa

Santiago de Compostela

Recepción

Mozo/a de equipajes

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Vacantes en Pontevedra

Parador

Área funcional

Categoría

Nivel

Tipo de contrato

Pontevedra

Cocina

Ayudante/a de cocina

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Pontevedra

Cocina

Auxiliar de cocina

5

Ordinario jornada parcial

Pontevedra

Mantenimiento

Oficial/a de mantenimiento

3

Ordinario jornada completa

Pontevedra

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Baiona

Cocina

Cocinero/a

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Baiona

Cocina

Cocinero/a

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Baiona

Cocina

Cocinero/a

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Baiona

Cocina

Cocinero/a

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Baiona

Cocina

Cocinero/a

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Baiona

Cocina

Auxiliar de cocina (reserva de puesto discapacidad)

5

Fijo discontinuo, jornada completa

Baiona

Comedor

Ayudante/a de camarero/a de comedor y bar

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Baiona

Mantenimiento

Auxiliar de mantenimiento

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Baiona

Mantenimiento

Oficial/a de mantenimiento

3

Ordinario jornada completa

Baiona

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos (reserva de puesto discapacidad)

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Cambados

Cocina

Auxiliar de cocina

5

Ordinario jornada parcial

Cambados

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Cambados

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos (reserva de puesto discapacidad)

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Tui

Cocina

Auxiliar de cocina

5

Fijo discontinuo, jornada completa

Tui

Cocina

Auxiliar de cocina

5

Ordinario jornada completa

Tui

Comedor

Ayudante/a de camarero/a de comedor y bar

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Tui

Comedor

Ayudante/a de camarero/a de comedor y bar

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Tui

Pisos y limpieza

Limpiador/a

5

Ordinario jornada parcial

Vacantes en Lugo

Parador

Área funcional

Categoría

Nivel

Tipo de contrato

Monforte de Lemos

Cocina

Auxiliar de cocina (reserva de puesto discapacidad)

5

Fijo discontinuo, jornada completa

Monforte de Lemos

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Ribadeo

Cocina

Ayudante/a de cocina

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Ribadeo

Cocina

Cocinero/a

3

Ordinario jornada completa

Ribadeo

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Ribadeo

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Ribadeo

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos (reserva de puesto discapacidad)

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Vilalba

Cocina

Cocinero/a

3

Ordinario jornada completa

Vilalba

Cocina

Auxiliar de cocina

5

Fijo discontinuo, jornada parcial

Vacantes en Ourense

Parador

Área funcional

Categoría

Nivel

Tipo de contrato

Santo Estevo

Cocina

Auxiliar de cocina

5

Fijo discontinuo, jornada completa

Santo Estevo

Cocina

Auxiliar de cocina

5

Fijo discontinuo, jornada completa

Santo Estevo

Cocina

Ayudante/a de cocina

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Santo Estevo

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Santo Estevo

Mantenimiento

Oficial/a de mantenimiento

3

Ordinario jornada completa

Santo Estevo

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos (reserva de puesto discapacidad)

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Santo Estevo

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Santo Estevo

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Santo Estevo

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Santo Estevo

Pisos y limpieza

Camarero/a de pisos

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Santo Estevo

Recepción

Ayudante/a de recepción

4

Fijo discontinuo, jornada parcial

Santo Estevo

Recepción

Recepcionista (turno noche)

3

Ordinario jornada completa

Verín-Monterrei

Cocina

Auxiliar de cocina

5

Fijo discontinuo, jornada completa

Verín-Monterrei

Comedor

Camarero/a de comedor y bar

3

Fijo discontinuo, jornada completa

Verín-Monterrei

Mantenimiento

Auxiliar de mantenimiento

4

Fijo discontinuo, jornada completa

Verín-Monterrei

Recepción

Repcionista

3

Fijo discontinuo, jornada completa