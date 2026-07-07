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Paradores lanza una oferta pública de empleo para cubrir 65 puestos repartidos por toda Galicia
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 15 de julio, a las 23:59 horas
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El sector hotelero es uno de los que mayor necesidad de personal registra, con oportunidades par perfiles de todos los niveles.
En este sentido, Paradores de Turismo ha publicado una nueva oferta pública de empleo para cubrir 645 puestos de trabajo de personal laboral indefinido para diferentes departamentos y categorías profesionales en 91 de sus establecimiento.
Oferta de empleo para cubrir 65 vacantes en Galicia
En Galicia, Paradores de Turismo cuenta con un total de 65 vacantes disponibles, distribuidas en distintos puntos de la comunidad y con perfiles variados.
Esta oferta de empleo, organizada en tres convocatorias, ofrece puestos para diferentes categorías profesionales: recepcionistas, camareros de comedor, cocineros, administrativos, personal de mantenimiento, etc.
El proceso de selección se llevará a cabo a través de un concurso-oposición y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo miércoles, 15 de julio, a las 23:59 horas.
La fase de oposición se valora con el 60% de la puntuación total y consta de una prueba teórico-práctica tipo test con 60 preguntas y un examen de idiomas que solo será obligatorio para los puestos del departamento de Recepción, Comedor y la Casa Club de los Campos de Golf.
En esta misma fase, los candidatos también tienen que enfrentarse a una prueba práctica situacional, un test de competencias, un caso práctico sobre situaciones de trabajo hipotéticas o reales, y una entrevista personal.
Por otro lado, la fase de concurso se valora con un máximo de 40 puntos. En ella se tendrán en cuenta méritos como la experiencia previa en la categoría a la que se opta, así como la titulación académica.
A continuación, te detallamos la lista completa de plazas disponibles en el último proceso de selección de Paradores de Turismo:
Vacantes en A Coruña
Parador
Área funcional
Categoría
Nivel
Tipo de contrato
Costa da Morte
Comedor
Ayudante/a de camarero de comedor y bar
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Costa da Morte
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Ordinario jornada completa
Costa da Morte
Administración
Jefe/a de administración (reserva de puesto discapacidad)
1
Ordinario jornada completa
Costa da Morte
Cocina
Jefe/a de cocina
1
Ordinario jornada completa
Ferrol
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada parcial
Ferrol
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada parcial
Ferrol
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada parcial
Ferrol
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Ferrol
Pisos y limpieza
Limpiador/a
5
Ordinario jornada parcial
Ferrol
Mantenimiento
Jefe/a de mantenimiento
1
Ordinario jornada compelta
Santiago de Compostela
Cocina
Auxiliar de cocina
5
Fijo discontinuo, jornada completa
Santiago de Compostela
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Santiago de Compostela
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Santiago de Compostela
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Santiago de Compostela
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Santiago de Compostela
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Ordinario jornada parcial
Santiago de Compostela
Mantenimiento
Oficial/a de mantenimiento
3
Ordinario jornada completa
Santiago de Compostela
Recepción
Mozo/a de equipajes
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Vacantes en Pontevedra
Parador
Área funcional
Categoría
Nivel
Tipo de contrato
Pontevedra
Cocina
Ayudante/a de cocina
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Pontevedra
Cocina
Auxiliar de cocina
5
Ordinario jornada parcial
Pontevedra
Mantenimiento
Oficial/a de mantenimiento
3
Ordinario jornada completa
Pontevedra
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Baiona
Cocina
Cocinero/a
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Baiona
Cocina
Cocinero/a
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Baiona
Cocina
Cocinero/a
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Baiona
Cocina
Cocinero/a
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Baiona
Cocina
Cocinero/a
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Baiona
Cocina
Auxiliar de cocina (reserva de puesto discapacidad)
5
Fijo discontinuo, jornada completa
Baiona
Comedor
Ayudante/a de camarero/a de comedor y bar
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Baiona
Mantenimiento
Auxiliar de mantenimiento
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Baiona
Mantenimiento
Oficial/a de mantenimiento
3
Ordinario jornada completa
Baiona
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos (reserva de puesto discapacidad)
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Cambados
Cocina
Auxiliar de cocina
5
Ordinario jornada parcial
Cambados
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Cambados
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos (reserva de puesto discapacidad)
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Tui
Cocina
Auxiliar de cocina
5
Fijo discontinuo, jornada completa
Tui
Cocina
Auxiliar de cocina
5
Ordinario jornada completa
Tui
Comedor
Ayudante/a de camarero/a de comedor y bar
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Tui
Comedor
Ayudante/a de camarero/a de comedor y bar
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Tui
Pisos y limpieza
Limpiador/a
5
Ordinario jornada parcial
Vacantes en Lugo
Parador
Área funcional
Categoría
Nivel
Tipo de contrato
Monforte de Lemos
Cocina
Auxiliar de cocina (reserva de puesto discapacidad)
5
Fijo discontinuo, jornada completa
Monforte de Lemos
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Ribadeo
Cocina
Ayudante/a de cocina
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Ribadeo
Cocina
Cocinero/a
3
Ordinario jornada completa
Ribadeo
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Ribadeo
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Ribadeo
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos (reserva de puesto discapacidad)
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Vilalba
Cocina
Cocinero/a
3
Ordinario jornada completa
Vilalba
Cocina
Auxiliar de cocina
5
Fijo discontinuo, jornada parcial
Vacantes en Ourense
Parador
Área funcional
Categoría
Nivel
Tipo de contrato
Santo Estevo
Cocina
Auxiliar de cocina
5
Fijo discontinuo, jornada completa
Santo Estevo
Cocina
Auxiliar de cocina
5
Fijo discontinuo, jornada completa
Santo Estevo
Cocina
Ayudante/a de cocina
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Santo Estevo
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Santo Estevo
Mantenimiento
Oficial/a de mantenimiento
3
Ordinario jornada completa
Santo Estevo
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos (reserva de puesto discapacidad)
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Santo Estevo
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Santo Estevo
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Santo Estevo
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Santo Estevo
Pisos y limpieza
Camarero/a de pisos
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Santo Estevo
Recepción
Ayudante/a de recepción
4
Fijo discontinuo, jornada parcial
Santo Estevo
Recepción
Recepcionista (turno noche)
3
Ordinario jornada completa
Verín-Monterrei
Cocina
Auxiliar de cocina
5
Fijo discontinuo, jornada completa
Verín-Monterrei
Comedor
Camarero/a de comedor y bar
3
Fijo discontinuo, jornada completa
Verín-Monterrei
Mantenimiento
Auxiliar de mantenimiento
4
Fijo discontinuo, jornada completa
Verín-Monterrei
Recepción
Repcionista
3
Fijo discontinuo, jornada completa