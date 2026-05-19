Ya es oficial: la OEP de 2026 incluye 1.700 plazas en IA y deberá ejecutarse en un máximo de 2 años

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

A la hora de encontrar un trabajo estable, opositar sigue siendo una de las opciones más seguras, aunque también una de las más exigentes, ya que requiere constancia, implicación y muchas horas de estudio.

Como cada año, el Gobierno de España ya ha anunciado una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026, que contará con un total de 27.232 plazas e incorporará, como novedad, vacantes relacionadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.

1.700 vacantes para especialistas en IA y ciberseguridad

De este modo, los gallegos ya pueden consultar la OEP 2026 de la Administración General del Estado y conocer las oportunidades disponibles en distintos cuerpos y categorías profesionales.

Una de las principales novedades que incorpora la OEP de 2026 es que se convocarán 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la anterior oferta.

Además, y por primera vez, se convocarán pruebas de acceso por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC), con el objetivo de captar especialistas en IA, ciberseguridad y ciencia del dato.

"Si queremos transformar la Administración, no basta con cubrir bajas. Vamos a hacer una verdadera transformación de la administración, viendo cuáles son las prioridades de la administración y las necesidades de nuestra ciudadanía", expresó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Por ahora, lo que se sabe es que el Real Decreto ya ha sido publicado y que las convocatorias deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.

Nuevas plazas para la AGE y refuerzos para protección civil

De forma paralela, la OEP de 2026 contempla 26.886 nuevas plazas para la AGE (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), a las que se añaden 346 de la OEP extraordinaria para personal destinado a dar respuesta a la emergencia climática.

Estas vacantes buscan favorecer la presencia del Estado y la capacidad de gestión en zonas afectadas por las recientes emergencias climáticas. En este sentido, incluyen puestos para meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales.

Por otro lado, se lanzarán 1.589 plazas de personal civil, dependientes del Interior y de Defensa, para reforzar la seguridad pública, protección de la ciudadanía y refuerzo de las capacidades de defensa.

Contando las plazas ya anunciadas para la Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la Oferta de Empleo Público supera este 2026 las 37.000 plazas, un número ligeramente superior a la del año pasado.