Confirmado por Hacienda: hasta 100 euros de ahorro en la Renta 2025-2026 por tu conexión a Internet

Ya ha arrancado la Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 Shutterstock

Esta semana ha arrancado la Campaña de Renta y Patrimonio 2025-2026. Hasta el 28 abril, la tramitación solo se podrá realizar a través de Internet; a partir de esa fecha se abrirá el plazo para gestionarla por teléfono y, más adelante, de forma presencial.

En Galicia, miles de contribuyentes están obligados a presentar la Renta correspondiente al ejercicio 2025, que incluye más de una veintena de deducciones autonómicas con las que es posible ahorrar dinero.

Hasta 100 euros de ahorro por tu conexión a Internet

La lista de deducciones autonómicas contempla beneficios por tener dos o más hijos, por gastos en libros de texto y material escolar, por el alquiler de la vivienda y también por inversiones destinadas al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos.

La Agencia Tributaria establece el 30% de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en concepto de "cuota de alta y cuotas mensuales para el acceso a Internet" mediante contratación de líneas de alta velocidad.

De esta forma, el límite máximo de la deducción es de 100 euros, tanto en tributación individual como en conjunta.

En el caso de matrimonios en régimen de sociedad legal de gananciales, el importe máximo que puede deducir cada uno de los cónyuges es de 50 euros.

"El prorrateo tiene carácter obligatorio, de forma que uno solo de los cónyuges no puede aplicar la totalidad de la deducción a la que tienen derecho ambos cónyuges de forma conjunta", explica la Agencia Tributaria, antes de añadir:

"Si cada uno de los cónyuges es titular de una línea, cada uno de ellos podrá aplicar la totalidad de la deducción".

Requisitos y otras condiciones

No obstante, existen una serie de requisitos y otras condiciones para la aplicación de esta deducción.

Por un lado, la deducción únicamente podrá aplicarse en el ejercicio en que se celebre el contrato de conexión a las líneas de alta velocidad.

Por otro lado, la línea de alta velocidad contratada deberá estar destinada a uso exclusivo del hogar y no podrá estar vinculada al ejercicio de cualquier actividad empresarial o profesional.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda explica que para aplicar esta deducción es preciso presentar justificación documental "adecuada del presupuesto de hecho y de los requisitos que determinan la aplicabilidad de la misma".

Además, no resultará aplicable la deducción si el contrato de conexión supone un cambio de compañía prestadora del servicio y el contrato con la compañía anterior se ha realizado en otro ejercicio.

"Tampoco resultará de aplicación cuando se contrate la conexión a una línea de alta velocidad y el contribuyente mantenga, simultáneamente, otras líneas contratadas en ejercicios anteriores".