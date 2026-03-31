Ya es oficial: nueva ayuda para adquirir una vivienda protegida con una dotación de 1,5 millones

La Xunta de Galicia destinará 2 millones de euros a las ayudas para la adquisición de viviendas en centros históricos y de viviendas protegidas, tal y como avanzó Alfonso Rueda en la reunión semanal del Consello y que, muy pronto, se publicarán en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Cinco días más tarde de publicarse se abrirá la solicitud hasta el 15 de octubre de 2026.

De este total de dos millones de euros, 1.500.000 están destinados a la línea de ayudas para la adquisición de viviendas protegidas. El importe a recibir de estas ayudas dependerá del área geográfica en la que se ubique la vivienda en cuestión.

1.500.000 euros de presupuesto

El acceso a la vivienda protegida sigue siendo uno de los principales retos sociales, especialmente para quienes buscan adquirir su primera casa. En este contexto, las ayudas destinadas a la compra de vivienda protegida son algo esencial para que la ciudadanía vea más accesible optar a este proceso.

Dentro del Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025 se concedieron 645 ayudas para la adquisición en centros históricos o de vivienda protegida, con un presupuesto de más de 6,75 millones de euros.

La Xunta de Galicia destina un presupuesto de 1.500.000 euros a la adquisición de este tipo de viviendas dirigidas a personas que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por la normativa vigente. La vivienda adquirida debe ser la residencia habitual y permanente.

La cuantía de las ayudas varía en función de dos factores principales: la edad del comprador y la ubicación de la vivienda.

En los municipios con precios más elevados, es decir, las siete ciudades gallegas: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, las personas menores de 36 años pueden recibir hasta 20.000 euros, mientras que quienes tengan o superen esa edad pueden optar a un máximo de 16.000 euros.

Por otro lado, en el resto de municipios con precios más bajos que las grandes ciudades, las ayudas alcanzan hasta 16.000 euros para menores de 36 años y hasta 12.000 euros para los que tengan una edad igual o mayor de 36 años.

En cualquier caso, estas subvenciones están limitadas al 20% del precio de la vivienda, con las cuantías máximas indicadas. Además, son compatibles con los avales del 20% de la Xunta destinados a jóvenes menores de 36 años que adquieren su primera vivienda, límite de edad que se elimina en el caso de las viviendas protegidas. La convocatoria está abierta hasta el 30 de octubre.