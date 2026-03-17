El coste laboral en Galicia roza los 3.040 euros mensuales tras subir un 3,1% en 2025

El coste laboral medio por trabajador y mes -que incluye salarios y cotizaciones sociales- aumentó un 3,1% en Galicia en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse cerca de los 3.040 euros.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press, el coste laboral por hora efectiva en la comunidad se elevó a 24,39 euros, un 4,7% más en términos interanuales.

En detalle, el coste salarial por trabajador y mes alcanzó los 2.256,4 euros, con un incremento del 2,8%, mientras que el coste por hora se situó en 18,1 euros, un 4,3% más. Por su parte, los otros costes laborales superaron los 783 euros mensuales, tras crecer un 4,2%.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el coste laboral medio por trabajador creció un 3,8% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 3.382,48 euros, el valor más alto en un cuarto trimestre desde el inicio de la serie en el año 2000, según el INE.

Con este incremento interanual -ocho décimas superior al del trimestre anterior- se encadenan ya 20 trimestres consecutivos de subidas.

El coste laboral se divide entre salarios y otros costes. Entre octubre y diciembre de 2025, los salarios -que incluyen todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie- aumentaron un 3,6% interanual, hasta una media de 2.531 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada para un cuarto trimestre desde que hay registros.

Por su parte, los otros costes -de naturaleza no salarial- se situaron en 851,44 euros por trabajador y mes, tras repuntar un 4,4%. Dentro de este apartado, destacan las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que crecieron un 4,5%.

El coste laboral por hora efectiva subió un 3,4% interanual, hasta los 26,51 euros, mientras que el coste por hora pagada aumentó un 3,7%, hasta los 22,23 euros.

Los salarios aumentaron en el cuarto trimestre en todas las comunidades autónomas salvo en Asturias, donde descendieron un 1,4%. Los mayores incrementos se registraron en La Rioja (+8,3%) y Baleares (+6,1%).

Además, en el último trimestre de 2025 se contabilizaron 155.737 vacantes de empleo en España, 7.719 más que un año antes y la cifra más alta desde el verano de 2023.