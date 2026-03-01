La construcción de la plataforma flotante del puerto exterior de A Coruña podrá estar adjudicada a finales de este año

El puerto exterior de A Coruña contará con una plataforma flotante, cuyas obras podrán estar adjudicadas en el último trimestre de este año. La Xunta de Galicia mantiene abierto hasta el 16 de marzo el plazo de presentación de ofertas para el diseño y construcción de esta infraestructura en Punta Langosteira.

Será la primera plataforma de estas características que se instale en España y cumplirá la función de monitorizar y evacuar la energía undimotriz generada en el entorno del puerto.

La licitación corre a cargo del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) en modalidad de diálogo competitivo. Después de una fase previa de selección de candidatos, se abrirá un proceso de diálogo con las mejores soluciones para elaborar un documento descriptivo final que servirá de base para la adjudicación de los trabajos.

Sistema de monitorización

Mediante esta plataforma se desarrollará un multiconector con sistemas de monitorización para la interconexión de prototipos de generación eléctrica renovable a partir de la energía undimotriz y su evacuación.

También permitirá monitorizar en tiempo real las condiciones atmosféricas y marinas como el viento, oleaje, corrientes y mareas, así como factores ambientales y de biodiversidad.

El prototipo estará ubicado en la zona experimental de energías marinas de Punta Langosteira, una infraestructura creada para validar tecnologías en condiciones reales y considerada como la segunda zona experimental del mundo con mayor concentración de energía en las olas, solo por detrás de la costa sur de Gales.

Actualmente, no hay ninguna zona experimental de energías del mar a nivel nacional que cuenta con un sistema de estas características para la evacuación posterior de la energía generada a tierra en una única línea. Esto permite minimizar el impacto medioambiental.

El proyecto tiene un presupuesto para su puesta en marcha de 5,7 millones de euros que están financiados en un 60% con fondos FEDER a través del Programa Plurirregional de España 2021-2027.