Galicia actualizará las listas de demandantes de empleo y ajustará oferta y demanda con IA

Galicia dará un paso más en materia de empleo ayudándose de las potencialidades de la Inteligencia Artificial (IA), sobre todo en la adaptación de la oferta y demanda del mercado laboral y concretamente en las listas de demandantes. Así lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes 11 de noviembre tras el Consello de la Xunta y en una rueda de prensa especial realizada desde Noia (A Coruña) con anuncios específicos para el territorio.

Rueda ha detallado que desde junio de 2023, el programa de la Xunta de seguimiento de personas desempleadas dadas de alta en oficinas de empleo ha revisado la situación de 47.000 inscritos, de los cuales apuntó que más de 7.000 han conseguido trabajo y otros fueron dados de baja en las listas porque carecían de intención real de encontrar trabajo.

Desde la Xunta, han dejado claro que se pretende que "figuren en las listas de empleo las personas que realmente necesitan trabajar" y a partir de este mes de noviembre se instará a las personas que figuran en las listas a firmar un acuerdo mediante el cual se comprometen a una búsqueda activa de empleo, además de que se exige que estas personas no rechacen cursos formativos u ofertas de trabajo que se ajusten a su perfil.

Esta medida contempla también a aquellos que lleven más de cinco años inscritos y no hayan realizado cursos ni citas de orientación desde hace dos, entre otros casos, y quienes no firmen serán retirados de las listas temporalmente hasta que lo hagan y se enfrentarían a posibles sanciones leves y graves.

Los detalles de esta medida los ha aclarado el conselleiro de emprego, José González, que especificó que la comunidad cuenta con 54 oficinas de empleo y aseguró que las políticas activas en este ámbito "pretenden mejorar la empleabilidad", razón por la que en junio de 2023 se inició un programa de seguimiento intensivo de demanda de trabajo.

"Se excluirá de las listas del paro a quienes no muestren compromiso de búsqueda activa"

Desde junio del año pasado, según el conselleiro de Emprego, de las 47.500 personas que integran el porgrama de seguimiento intensivo, se mejoró la inserción laboral de más de 7.000, cerca de 10.400 personas dejaron de ser demandantes de empleo, cerca de 6.000 iniciaron un itinerario para mejorar la empleabilidad y 16.000 actualizaron sus condiciones.

Entre los objetivos de la estrategia anunciada este lunes, el titular de empleo apuntó que se encuentra identificar actuaciones que complican la incoporación mercado laboral, mejorar la gestión de incumpliemientos de compromisos de personas demandantes o mejorar el flujo de información entre las 54 oficinas de empleo de Galicia.

"Se excluirá de las listas del paro a quienes no muestren compromiso de búsqueda activa", advirtió, mientras dejó claro que si no se firma el documento de compromiso desde emprego entenderán que la persona no busca activamente trabajo, por lo que se hará su exclusión de la lista de manera temporal. Esto implicaría pérdida de derechos como demandante de trabajo como por ejemplo la tutorización personal desde la consellería o las prestaciones económicas.

En este último caso, se perdería esta contribución durante los días que pasen mientras la persona no firme y se suscriba como demandante activo de empleo con los compromisos que eso conlleva. "Si se firma el acuerdo y no se cumple habrá sanciones", ha afirmado el conselleiro, que ha determinado que los demandantes que sí cumplan serán incentivados por mecanismos de antigüedad que les favorecerán en las listas a la hora de recibir ofertas de trabajo.

"Quienes incumplan y posteriormente firmen volverán a las listas sin beneficios, con el contador a 0", destacó, con el objetivo presente de la inserción laboral de gallegos que estén en el paro y sean demandantes de empleo. Unas personas que podrán ser ayudadas por los 136 funcionarios que ocuparán nuevas plazas de personal de orientación laboral.

Asimismo, el conselleiro de Emprego subrayó que la IA ayudará en este contexto a casar mejor la oferta y demanda de trabajo, dando un mejor servicio en las oficinas orientadas a este fin y con el objetivo final de que "quien demande activamente empleo lo tenga cuanto antes".

Reclamaciones en comercios y supermercados de Galicia

Tras el Consello de la Xunta de este lunes, Alfonso Rueda ha anunciado también la implantación de un sistema de reclamación digital inicialmente para 200 comercios y supermercados de Galicia con un ambicioso objetivo para 2025 de alcanzar los 5.000. Estará en vigor antes de que termine 2024 y comienza tras una prueba piloto estos meses en Santiago "con resultado satisfactorio".

Se pretende "hacer las cosas más rápidas y sencillas" y el sistema es de adhesión voluntaria. Todo funciona a partir de un código QR que se escanea y redirige a un cuestionario virtual para realizar la reclamación, que será transmitida a la empresa.

Se dará el plazo de un mes a la empresa para resolver el problema y de no solucionarse, desde la Xunta instan a recurrir al método tradicional de dirigirse al Instituto Galego de Consumo. Se contemplan sanciones para las empresas que no den respuesta.

Este noviembre este sistema llegará a unos 100 establecimientos, sobre todo supermercados, y en diciembre a otro centenar de toda Galicia.