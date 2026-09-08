La carrera ENKI de A Coruña supera los 10.000 inscritos a más de un mes de su celebración

El photocall de Quincemil en la carrera ENKI 2024 de A Coruña Daniel Martí A Coruña

La carrera ENKI de A Coruña continúa sumando participantes para su decimotercera edición. El evento ha superado ya la barrera de los 10.000 inscritos cuando todavía falta más de un mes para su celebración, prevista para el 17 de octubre.

La cita volverá a reunir a familias, grupos de amigos, centros educativos, empresas, entidades y equipos en una jornada que tiene como objetivo promover la inclusión a través del deporte y el ocio.

Una de las novedades de esta edición es la posibilidad de que los participantes elijan el horario en el que quieren tomar la salida en el momento de formalizar su inscripción. La organización ha establecido diferentes turnos a lo largo de la tarde para distribuir a los miles de asistentes.

El crecimiento de las inscripciones ha sido notable durante los últimos días. Hace dos días, ENKI se acercaba a los 8.000 participantes y este martes, 8 de septiembre, ya ha rebasado los 10.000.

Cómo apuntarse a la carrera ENKI

Las personas que todavía quieran participar pueden formalizar su inscripción online hasta el 16 de octubre a las 21:00 horas. También existe la posibilidad de apuntarse presencialmente en la sección de deportes de El Corte Inglés.

En una misma inscripción se puede registrar a varias personas, aunque todas deberán escoger el mismo horario de salida.

La XIII edición comenzará a las 14:00 horas del 17 de octubre y mantendrá uno de sus principales atractivos: su característica carrera de obstáculos inclusiva, diseñada para favorecer la participación de personas con diferentes capacidades en un recorrido accesible y lúdico.

Además de su vertiente deportiva y festiva, la prueba mantiene su carácter solidario. El 100% de la recaudación obtenida con las inscripciones se destinará a proyectos de ocio y deporte inclusivo desarrollados por la entidad.