Los usuarios de la piscina de Riazor se concentran en A Coruña reclamando su reapertura

Un grupo de usuarios de la piscina municipal de Riazor se ha concentrado este miércoles a las 13:00 horas en la puerta de las instalaciones reclamando un buen mantenimiento de las mismas y su reapertura, todo ello después de que la piscina lleve cerrada más de una semana por una avería que todavía no ha sido arreglada.

La concentración, convocada por la asociación vecinal Luz del Mar, pide al Concello un mejor mantenimiento de esta piscina, que en los últimos meses ya tuvo que cerrar en otras ocasiones por problemas en la caldera. En esta ocasión, la avería se sitúa en un problema con el filtro.

Concepción García, una de las usuarias afectadas, recordaba ayer que, como ella, muchas personas que acuden a estas actividades son personas mayores que necesitan nadar con frecuencia por motivos de salud. "Es muy necesario. Yo voy dos veces por semana porque tengo problemas de espalda", explicaba, al tiempo que criticaba que desde el pasado mes de septiembre los continuos cierres hicieron que solamente pudieran acudir a una decena de clases.

Los usuarios reiteran que la piscina "se encuentran en un estado lamentable por falta de mantenimiento".

Fuentes municipales confirmaban este martes que los técnicos ya están trabajando en arreglar la avería, aunque no hay una fecha clara de cuándo podrá volver a abrir la piscina. Los mismos usuarios comentaban esta mañana que se está llenando de nuevo la piscina, por lo que la reapertura podría tener lugar ya el próximo lunes.

El PP exige una mejora integral de la piscina

Coincidiendo con la concentración, el grupo municipal del PP ha exigido al Concello una mejora integral de la piscina municipal de Riazor para evitar este tipo de cierres.

Su portavoz, Miguel Lorenzo, recordó que habían aprobado un plan de mejoras de las instalaciones deportivas municipales pero que "la alcaldesa no cumple con lo que vota a favor".

"Los problemas no son puntuales, se arrastran desde hace meses y los reiterados cierres dejan a los usuarios sin servicios por distintas incidencias que afectan tanto a la piscina como a otras zonas del recinto, con sauna y jacuzzi cerrados, goteras, inundaciones en salas y material escaso", aseguró Lorenzo, señalando que estos cierres afectan a las personas mayores que hacen uso de las instalaciones así como a la organización de competiciones deportivas como el Special Olympics.