A Coruña celebra este domingo la media maratón C21: estos son los cortes de tráfico

Este domingo A Coruña celebrará la XVII edición de la media maratón C21 en la que, junto con la carreta 5K, participarán unas 4.000 personas. La celebración de la prueba obligará a realizar cortes en el tráfico en el centro de la ciudad, que comenzarán a las 05:30 horas.

Por este motivo, las autoridades recomiendan evitar el uso del coche entre las 09:30 horas y las 13.30 horas. La prueba finalizará en torno a las 15:30 horas.

El tráfico quedará cortado en los Cantones, entre plaza de Mina y la calle Alcalde Manuel Casas. La prueba comenzará a las 09:30 horas en el Obelisco. Otros cortes afectarán a la avenida Alfonso Molina y al Pasaxe, con cortes desde las 07:30 horas. En el caso de Alfonso Molina, el acceso a la ciudad pasará por Linares Rivas hasta avenida do Porto. En el caso del Pasaxe, el tráfico se desviará por Casablanca. Ambos cortes se levantarán a las 12:00 horas previsiblemente.

El resto de afecciones estarán en Juana de Vega, las avenidas y calles de la Marina y del Ejército, Linares Rivas y Primo de Rivera, Ramón y Cajal, Alcalde Pérez Ardá, Salvador de Madariaga, Alcalde Marchesi y Posse, todo ello desde las 09:00 horas. Los cortes se irán restableciendo a medida que avance la prueba.

Para facilitar las consultas de tráfico, el Concello ha creado un mapa interactivo.

En cuanto a los taxis, las paradas de Cantones y Ramón y Cajal quedarán suspendidas durante la mañana de este domingo. Los cortes también afectarán al bus. Todas las líneas sufrirán desvíos durante el desarrollo de la prueba excepto la 22 en su recorrido desde Juan Flórez hacia Pasaxe y la 24 desde plaza de Pontevedra hacia la Zapateira. Puedes consultar los cambios aquí.

En el servicio de BiciCoruña, quedará inactiva la estación de Obelisco y podrán verse afectadas las del Aquarium, Palexco, Tabacos, Casa del Sol, Centro Cívico de Monelos, Porta Real, plaza de Ourense, plaza de Portugal y Casa del Agua.

Alternativas de tráfico

Para el tráfico rodado, se recomienda el acceso a Ciudad Vieja y Monte Alto pasando por Alfonso Molina, Linares Rivas, avenida do Porto, túnel de María Pita, Atochas, Orillamar, Metrosidero, Maestranza y hasta el paseo marítimo.

En el caso de querer salir de esta zona, se podrá circular por la calle de la Torre, plaza de España, Baltasar Pardal Vidal, Atochas, túnel de María Pita, avenida do Porto, y Linares Rivas hacia Alfonso Molina en el carril habilitado.

El acceso a Ensanche y Pescadería podrá ser por Alfonso Molina, siguiendo por Castiñeiras y Federico Tapia o por la avenida Finisterre y Juan Flórez. Para salir de esta zona se podrá circular por el carril derecho desde la plaza de Ourense hasta Alfonso Molina o por Juan Flórez desde plaza de Pontevedra.