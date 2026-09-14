Borja Iglesias, homenajeado en Santiago: "Siempre me sentí un compostelano orgulloso"

El futbolista Borja Iglesias recibió este lunes un doble homenaje en su ciudad, Santiago, tras haberse proclamado este verano campeón del mundo. Aquí fue recibido tanto en la Xunta de Galicia, donde también se homenajeó al árbitro asistente Diego Sánchez, como en el Concello.

El escenario de uno de los homenajes, tal y como informa Europa Press, ha sido el Pazo de Raxoi, sede del Concello.

Aquí, la alcaldesa, Goretti Sanmartín afirmó que Iglesias es "un referente no deportivo, un referente en valores e un dos nosos". Por su parte, el futbolista agradeció el apoyo y el cariño recibidos, y proclamó su "orgullo" por ser compostelano, en un discurso que pronunció ante el público de la Praza do Obradoiro.

La salida al balcón tuvo lugar tras la recepción institucional del Concello por sus éxitos deportivos, en la que Sanmartín le ha hecho entrega de una botella con tierra de todos los campos de fútbol de Santiago con la inscripción "Da area dos comezos á historia que escribiches" y de un estuche con la obra de Rosalía de Castro.

"Siempre me sentí un compostelano orgulloso, a día de hoy aún más", ha afirmado Iglesias en el acto, que contó con una amplia representación de todas las formaciones políticas y estuvo presidido por Sanmartín.

"Hoxe recoñecemos un campión do mundo que foi exemplar nun deporte de elite, nun deporte esixente e competitivo, no que hai que ter ambición, pero tamén no que hai que ter compromiso desde o punto de vista persoal, empatía, solidaridade, amabilidade e xenerosidade", ha señalado la alcaldesa.

También ha hecho hincapié en el compromiso del futbolista compostelano y en su forma de defender valores y de demostrar "que se pode ser de formas diversas". A su juicio, es algo que hay que trasladar a los niños que practican deporte porque "para ter unha sociedade máis igualitaria son necesarios homes libres e persoas comprometidas e solidarias".

La regidora también le ha agradecido su compromiso con la lengua y su participación con la campaña del Concello para promover el gallego en el ámbito deportivo 'Ficha polo galego'.

Orgullo compostelano

En su turno de palabra, Borja Iglesias ha agradecido el cariño y el apoyo y ha manifestado su orgullo como compostelano y como gallego. "A las grandes amistades siempre les digo que Galicia es un lugar especial y Santiago de Compostela más aún y quiero agradecer todo el cariño que recibo y todo el apoyo para vivir mi vida tanto profesional como personal al máximo", ha trasladado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Un mensaje que volvió a repetir desde el balcón de Raxoi ante la afición congregada en la Praza do Obradoiro y que dejó escrita en el Libro de Honra del Ayuntamiento de Santiago: "Con el máximo cariño y orgullo de un compostelano que disfruta de su gente cada día que pasea por esta maravillosa ciudad."

La alcaldesa también tuvo palabras para su trayectoria desde los equipos de La Salle, del Santiago y de Conxo, así como al apoyo familiar de su madre Maite, que lo acompañó en la recepción de Raxoi, su padre Marcelino y su abuelo Argimiro.

Homenaje en la Xunta

Antes, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado polo secretario xeral para o Deporte, Roberto García, ha recibido a Iglesias y también al árbitro asistente Diego Sánchez Rojo, los dos deportistas gallegos que participaron en el Mundial.

Calvo ha felicitado a Iglesias por convertirse en el primer jugador gallego en ganar una Copa del Mundo y a Diego Sánchez, coruñés, por ser el primer juez de línea gallego en participar en la fase final de un campeonato mundial.

Ambos homenajeados se suman a las gestas gallegas de Teresa Abelleira, campeona del mundo en el Mundial 2023, y de Yolanda Parga, árbitro asistente en el Mundial 2015.