El VII Torneo CGES de golf reunirá a 240 jugadores en A Coruña con premios y una causa solidaria

Golf Xaz acogerá de nuevo el trofeo, y la Fundación Flora entregará a la Fundación Amador De Castro la recaudación del evento, que incluirá una rifa con una camiseta firmada por Aubameyang

El VII Torneo CGES de Golf reunirá a 240 jugadores entre ingenieros, socios e invitados los próximos 11 y 12 de septiembre en el Club de Golf de Xaz, en Oleiros. La competición, organizada por el Consejo Gallego de Ingenieros (CGES), se disputará bajo la modalidad individual stableford de 18 hoyos.

El torneo llega con una elevada participación y combinará la competición deportiva con un programa de premios y actividades solidarias. Entre los principales patrocinadores figuran Mutuactivos, Calvo Joyeros, TAG Heuer, Brigantia Real Estate, Grand Azulmarino y MN Program. También colaboran, entre otras entidades, Grupo Breogán-Porsche Coruña, Balneario de Mondariz, Alda Hoteles, Vía Romana, Airas Moniz, Golf Xaz y Quincemil.

Una camiseta de Aubameyang entre los premios

La recaudación tendrá un destino benéfico. La Fundación Flora entregará un cheque con los fondos obtenidos a la Fundación Amador De Castro, que los destinará a su proyecto Down y de discapacidad intelectual. Jugadores, invitados y asistentes podrán contribuir durante el torneo mediante la compra de rifas solidarias, con un precio de tres euros, que serán vendidas por niños de la fundación.

Además, Brigantia Real Estate sorteará entre las personas que adquieran estas rifas una camiseta firmada por Pierre-Emerick Aubameyang, jugador del Deportivo.

Cartel del VII Torneo de Golf CGES Cedido

El torneo también contará con numerosos premios para los participantes registrados. Entre ellos se incluyen un viaje ofrecido por Grand Azulmarino a un hotel Iberostar de cinco estrellas, entradas para el Mutua Madrid Open 2027, un reloj TAG Heuer Connected de Calvo Joyeros y varios carros eléctricos de golf aportados por Brigantia Real Estate y MN Program.

El listado se completa con estancias y experiencias vinculadas al Balneario de Mondariz y Alda Hoteles, así como visitas a las bodegas Vía Romana y a las queserías Airas Moniz.

Mutuactivos patrocina por séptimo año consecutivo este torneo, en una edición que coincide con el 20 aniversario del patrocinio del Mutua Madrid Open por parte de Mutua Madrileña. La gestora de fondos, que cuenta con una oficina en la calle Compostela de A Coruña, gestiona actualmente un patrimonio superior a los 19.000 millones de euros.