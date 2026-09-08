Santiago homenajea a Borja Iglesias, campeón del mundo de fútbol, el lunes 14 de septiembre

El primer gallego campeón del Mundo de Fútbol es de Santiago de Compostela y será homenajeado el 14 de septiembre en el corazón de la capital gallega. Borja Iglesias participará el lunes en una recepción institucional en el Pazo de Raxoi y el ayuntamiento invita a la ciudadanía a mostrarle su cariño al futbolista acompañándolo desde la praza do Obradoiro.

La Selección Española de Fútbol se proclamó campeona del mundo el pasado 19 de julio contra Argentina. Los de Luis de la Fuente repetían así en Nueva York la hazaña lograda en 2010 en Johannesburgo, y entre ellos había un gallego: Borja Iglesias, nacido en Santiago de Compostela en 1993 y delantero del Celta.

Ahora, dos meses después, el futbolista será homenajeado en casa con una recepción oficial. Iglesias, con una importante trayectoria deportiva de base en Santiago, visitará el Pazo de Raxoi, donde será homenajeado por la Corporación Municipal.

El ayuntamiento ha informado este martes de que al acto están invitadas todas las concejalas y concejales. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la edil de Deportes, Pilar Lueiro, serán las encargadas de presidir un evento que busca reconocer públicamente al deportista compostelano, que no solo destaca sobre el terreno de juego sino también fuera de él.

El acto consistirá en una recepción oficial en la Casa do Concello. "É a mellor homenaxe que se lle pode facer a unha persoa compostelá a quen tanto lle debemos", señaló Sanmartín.

Los vecinos de Santiago podrán acercarse a la praza do Obradoiro para participar en este homenaje. La ciudad se volcó el pasado mes de julio con el Mundial y fueron miles las personas que vieron los partidos tanto en casa como en los locales de hostelería y las pantallas gigantes que hubo en la ciudad.