A Coruña instalará una pantalla gigante en María Pita para seguir la semifinal entre España y Francia

La plaza de María Pita volverá a convertirse este martes en un punto de encuentro para los aficionados al fútbol. Tras el éxito de la pantalla gigante instalada para seguir los cuartos de final del Mundial, el Concello de A Coruña repetirá la iniciativa con motivo de la semifinal que enfrentará a España y Francia.

La retransmisión del encuentro tendrá lugar el martes 14 de julio a partir de las 21:00 horas, aunque se espera que numerosos aficionados se acerquen a la plaza desde antes del inicio del partido para vivir el ambiente previo.

El combinado español buscará un puesto en la gran final del Mundial ante la selección francesa en un encuentro que podrá seguirse en directo desde el corazón de la ciudad. El objetivo del Concello es volver a ofrecer un espacio para que vecinos y visitantes disfruten juntos de una de las citas deportivas más importantes del verano.

La pantalla gigante ya congregó a cientos de personas durante el partido de cuartos de final disputado el pasado viernes, cuando María Pita se llenó de aficionados para apoyar a la selección española.

Si España consigue superar a Francia, disputará la final del Mundial el próximo 19 de julio.