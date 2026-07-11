Ferrol instalará una pantalla gigante para seguir la semifinal del Mundial entre España y Francia

Los aficionados al fútbol volverán a tener una cita en la plaza de la Constitución. El Concello de Ferrol instalará el próximo martes 14 de julio una pantalla gigante para que los vecinos puedan seguir en directo la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia.

El ambiente comenzará a partir de las 20:00 horas, una hora antes del inicio del encuentro, previsto para las 21:00 horas en el Dallas Stadium. La selección española buscará un puesto en la gran final del campeonato, que se disputará el 19 de julio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento vuelve a apostar por ofrecer a los aficionados un espacio común desde el que vivir uno de los partidos más importantes del torneo y compartir el ambiente de una cita decisiva para el combinado nacional.

No será la primera vez que Ferrol instala una pantalla gigante para seguir un gran acontecimiento deportivo. En los últimos años, la ciudad ya reunió a cientos de personas para presenciar las finales de la Eurocopa conquistadas por las selecciones españolas masculina y femenina, así como el partido del ascenso de O Parrulo Ferrol a Primera División.