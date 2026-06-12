David, culturista de Santiago campeón del mundo: "Prepararse para competir es una carrera de fondo"

Disciplina, trabajo constante e ilusión. Tres ingredientes que han llevado a David Otero (Santiago de Compostela, 33 años) a la cima del culturismo: el pasado 6 de junio se proclamó campeón del mundo en la categoría Classic physique en talla baja en Letonia. Un premio más que merecido a años de entrenamiento y esfuerzo.

El atleta, además, compitió sin tomar suplementos legales que complementasen su dieta y entrenamiento, lo que lo hace sentirse especialmente orgulloso de lo que ha logrado en una disciplina en auge. "No es una moda pasajera, es una disciplina muy seria", reivindica el compostelano, que trabaja en el sector hotelero en la capital gallega.

David Otero practicaba judo y fútbol de pequeño, pero hace 10 años las pesas llegaron a su vida. "Solo iba al gimnasio a entrenar un poco, me sacaba una fotito para redes sociales y para casa", explica el joven. Un parón motivado por un asunto personal lo alejó del deporte durante un tiempo, una pausa que intensificó la pandemia. Una vez pasado lo peor del Covid-19, sin embargo, retomó la actividad con más fuerza que nunca.

"A principios del 2021 me empezó a llamar la atención el culturismo y contraté un preparador, que fue el que me animó a competir", señala Otero. Empezaba así una andanza en la categoría Classic physique en talla baja que inició con buen pie en un campeonato internacional en Estoril, Portugal: el Mr. Olympia amateur de la NPC, donde quedó segundo.

Los regionales de Madrid y Barcelona, así como los campeonatos internacionales como el European Champions o el Empro de la NPC, fueron otros torneos en los que probó su valía. Y el año pasado, todo fue rodado: consiguió un segundo puesto en The battle of the north de la PCA en Bertamiráns y otro en el Campeonato gallego y norte de España de la AECC en Arcade antes de ganar el Campeonato nacional de España de la AEFF, clasificándose para el Mr Universo de Alemania, al que no pudo asistir por trabajo.

David Otero, campeón del mundo de culturismo en la categoría Classic physique.

Un recorrido que apuntaba a lo que finalmente acabó ocurriendo este 2026: en mayo logró un primer puesto que lo impulsó al mundial en el Olympia nacional de la AEFF, donde se proclamó campeón del mundo en la NAC Internacional. Todo un sueño que se hacía realidad para este compostelano que ha demostrado que la disciplina hace que todo sea posible.

"Ha sido un trabajo muy duro para llegar al físico logrado. Me siento satisfecho con el trabajo realizado estos años, que me ha llevado a ser campeón del mundo. Eso es un orgullo para mí como atleta", explica el joven, que cuenta actualmente con la ayuda de su preparador Julio Pampín para enfrentarse a las competiciones.

La preparación, "complicada"

David Otero explica que para él no resulta "duro" prepararse porque es su disciplina, aunque reconoce que en ocasiones sí le cuestan las deshidrataciones o el no comer: "Prepararse para competir es una carrera de fondo, va por temporadas. Primero es la época de volumen, cogemos peso y masa muscular, y después de recorte".

"Dependiendo de tu genética tienes que empezar antes o después. Yo tengo la suerte de tener una buena genética y no tener que estar tanto tiempo en recorte. Sí que es verdad que tengo que dar un peso en el pesaje y si me paso, iría a una categoría superior. Es complicado ajustar el peso para ese día", indica el atleta.

"Hay quien lo pasa mejor y hay quien lo pasa peor, pero las preparaciones son muy complicadas. Hay que comer lo que te dicen y las cantidades establecidas. No poder tomarte un simple café con leche por tener prohibidos los lácteos, beber solo agua baja en sodio los días previos a competir... Es complicado" David Otero, culturista de Santiago de Compostela

Las descargas y cargas de carbohidratos, las deshidrataciones las semanas previas a competir con "días en los que no bebes prácticamente nada de agua, 100 mililitros por comida", son algunos ejemplos de los sacrificios que tienen que hacer estos atletas para conseguir que la piel se pegue al músculo lo máximo posible.

"Hay quien lo pasa mejor y hay quien lo pasa peor, pero las preparaciones son muy complicadas. Hay que comer lo que te dicen y las cantidades establecidas. No poder tomarte un simple café con leche por tener prohibidos los lácteos, beber solo agua baja en sodio los días previos a competir... Es complicado", indica Otero, que añade que en su caso bebe hasta seis litros de agua diarios que va bajando hasta prácticamente nada antes de la competición.

El atleta comenzó a entrenar más a fondo como culturista justo después del primer confinamiento por el coronavirus, y desde principios de 2023 hasta abril de 2025 tomó sustancias. "La verdad supone una gran desventaja pelear contra gente que sí consume, ya que yo no podré alcanzar esa dureza muscular comiendo dónuts antes de subir al escenario como sí puede hacer alguien que tome testosterona", explica Otero.

"He perdido un poco de fuerza, no tengo el mismo tono muscular que tenía antes... Son algunos efectos negativos de dejar las sustancias, pero no me arrepiento. Estoy muy contento con el físico que estoy logrando", señala el atleta, que añade: "Todo el mundo quiere que vuelva a tomar sustancias, porque dicen que mi físico es espectacular, muy buen receptor de química. Yo no lo veo tan claro".

Intrusismo en el culturismo

El compostelano añade que "últimamente" hay más afición por el culturismo en Galicia: "Está muy de moda ahora mismo". "Llevo muchos años entrenando. Hace años la gente no pisaba un gimnasio, y ahora todo el mundo quiere entrenar o competir por sacarse la fotito comiéndose un dónuts. Me repatea el intrusismo en el culturismo, no un culturista de verdad, que lleve años entrenando, machacándose día a día, haciendo dieta estricta y compitiendo", lamenta el atleta.

Otero añade que "cada uno es libre de hacer lo que quiera", pero pide implicación a las personas que apuesten por esta disciplina: "Hazlo porque realmente te guste. No es un deporte, es un concurso de belleza. Nosotros nos subimos a un escenario y no demostramos lo que podemos llegar a levantar, simplemente mostramos nuestro cuerpo".

El intrusismo, denuncia el atleta, puede provocar desprestigio. El compostelano denuncia, además, que en algunos campeonatos se producen ciertos "favoritismos", al mismo tiempo que se beneficia a algunas personas según el número de seguidores que tengan en redes sociales. Él, mientras, lucha con tesón y preparación para seguir manteniéndose en la élite.