A Coruña se prepara para vivir la visita de España: aterrizará el jueves, mismo día del partido

A Coruña disfrutará este jueves la visita de la Selección Española absoluta masculina. El combinado nacional regresa a tierras herculinas para hacer la última escala previa a su desplazamiento a Norteamérica para participar en el Mundial 2026.

El equipo de Luis de la Fuente sigue ejercitándose en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, donde se concentró el pasado fin de semana. El plan de viaje contempla el desplazamiento el mismo día del partido, el 4 de junio. Una vez finalizado el choque partirá hacia Estados Unidos. Antes, se ejercitarán esta tarde a las 19:00 y el miércoles a las 11:00, con rueda de prensa oficial al término del mismo.

En concreto, España se desplazará a las 12:00, desde Madrid hasta el aeropuerto de Alvedro. El hotel de concentración será el Attica 21, en Matogrande.

Tras hacer noche en el hotel al término del partido, el viernes a las 10:00 partirán desde el aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro, situado en Santiago de Compostela, hacia Nashville. Allí enlazarán a las 13:30 hora local con un vuelo que les llevará a Chattanooga.

Irak, del 2 al 5 en A Coruña

La selección iraquí permanecerá cerca de tres días en la ciudad herculina. La expedición aterrizará el 2 de junio y se marchará el día 5, con un entrenamiento previsto en Riazor mañana miércoles.

Pocas entradas disponibles

Quedan pocas entradas a la venta. En la última junta de seguridad, los organizadores explicaron que hay un total de 27.000 billetes ya adquiridos de un total de 32.000 disponibles. Desde este martes, la aplicación marca ya el estado de no disponible, al haberse agotado todas. Tan solo se comercializan algunos accesos a una zona VIP. La venta se centraliza a través de la plataforma online de la RFEF, RFEF Tickets. No habrá venta en taquillas físicas y el acceso se controlará mediante la entrada virtual que genera el propio aplicativo, dentro de la política de papel cero.

Fan Zone en miércoles y jueves

Dentro del programa de actividades que la RFEF ha organizado para la cita, está previsto el montaje de una Fan Zone en la plaza de María Pita. Tendrá lugar el miércoles y jueves entre las 11:00 y las 20:00, con actividades pensadas para los más pequeños como juegos de futbolín humano.

Además, el propio jueves tendrá lugar una fan walk, que partirá de María Pita hacia Riazor a las 18:00.

Del mismo modo, está previsto que una banda de gaiteiros interprete el himno nacional en la previa del choque en el estadio.