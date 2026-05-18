Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

El espectacular fin de semana que teníamos por delante no defraudó y los conjuntos coruñeses dieron un paso de gigante en la pelea por sus respectivos objetivos.

El Dépor ganó por dos goles a uno al Andorra y aprovechó el pinchazo del Almería para colocarse a las puertas del ascenso. Los coruñeses serán nuevo equipo de Primera División si ganan uno de los dos partidos que faltan para terminar la temporada.

También cumplió Básquet Coruña que se llevó el segundo encuentro de la serie por 81 a 76. Los de Carles Marco están a un partido de alcanzar la Final Four que se celebrará en A Coruña el fin de semana del 6-7 de junio.

Inició el fin de semana de buenos resultados el Liceo. Los coruñeses se llevaron el primer punto de la eliminatoria ante el Lleida tras vencer por tres goles a dos. La serie viaja ahora a Cataluña y un triunfo coruñés permitiría a los de Juan Copa pasar de ronda.

En polideportivo llegamos al final de la temporada en Ok Plata. Compañía de María perdió por ocho goles a tres ante Mataró, mientras que Dominicos venció por cuatro a dos a Vic en un choque marcado por las despedidas de Neto y Ángel Galman.