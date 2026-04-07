Ya ha entrado en vigor: la ayuda con un presupuesto de 450.000 euros para impulsar el deporte local

El Concello da Coruña refuerza su compromiso con el deporte local aumentando la dotación económica de las subvenciones en un 12,5%, alcanzando un presupuesto total de 450.000 euros, lo que supone 50.000 euros más que el año anterior. Este incremento se debe a la gran demanda registrada en 2025, ya que numerosas entidades deportivas de la ciudad optaron a estas ayudas.

A través de esta convocatoria, que se enmarca en la estrategia de impulso al deporte base y a la actividad física promovida por el Gobierno de Inés Rey, el Concello continúa apoyando al tejido asociativo deportivo y fomentando la dinamización de la práctica deportiva en la ciudad.

Dotación de 450.000 euros para impulsar el deporte en A Coruña

El Concello da Coruña ha anunciado un aumento significativo en las subvenciones destinadas al deporte local para este año, alcanzando un presupuesto total de 450.000 euros, lo que supone un incremento del 12,5%, respecto a los 400.000 euros de 2025.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que "o incremento do investimento é unha resposta directa ao traballo, dinamismo e ao compromiso das entidades deportivas da Coruña, que ano tras ano presentan proxectos de gran calidade e cun importante impacto social, deportivo e económico".

La convocatoria de 2026 mantiene tres líneas principales de apoyo:

Actividad deportiva ordinaria, tanto federada como de deporte para todos

Organización de eventos deportivos extraordinarios

Participación en competiciones derivadas de resultados deportivos destacados

Las subvenciones pueden cubrir hasta el 80% del coste de las actividades. Así, será necesario que las entidades aporten al menos un 20% de financiación propia. Cada entidad podrá solicitar hasta dos subvenciones para diferentes proyectos.

En otras ediciones, estas ayudas han permitido financiar diferentes eventos, desde la actividad ordinaria de clubes de base hasta la organización de eventos deportivos de relevancia y prestigio en la ciudad, así como la participación de equipos coruñeses en fases de ascenso y competiciones de alto nivel.

Estos son algunos de los eventos que se han financiado con esta subvención:

Travesía a nado al dique Barrié

Carrera popular San Silvestre

Trofeo internacional Ferenc Szabo de halterofilia

Open de boxeo Cidade da Coruña

El plazo de presentación de solicitudes comienza hoy, martes 7 de abril y se cerrará el 20 de abril, ambos inclusive. Si quieres acceder a esta subvención, debes hacerlo a través de la sede electrónica municipal.

En el caso de la línea de ayudas destinada a fases de ascenso o competiciones finales, se contará con un plazo de solicitud específico en el mes de mayo.