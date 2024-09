Más de 1.000 corredores participan en A Coruña en la carrera popular de Matogrande a Xuxán

Este fin de semana ha vuelto el circuito de carreras populares Coruña Corre con la VIII edición de la carrera Matogrande-Xuxán, que por primera vez ha incluido al propio barrio de Xuxán en el recorrido. Nuno Moure e Inés Papín han conquistado la prueba absoluta en un tiempo de 00:22:17 y 00:27:01, respectivamente.

Moure y Paín han sido seguidos por Antón Gómez y Abdelaziz Faithi y Nerea Sánchez y Candela Gómez, en una prueba en la que participaron 622 deportistas. La calle Sebastián Martínez Risco ha sido el punto de salida y meta de la carrera, y allí se han congregado en total 1.091 corredores y corredoras entre las pruebas absoluta, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10 y prebenxamín o peques.

El trazado de la prueba ha contado con un recorrido total de 6.640 metros, discurriendo por el barrio de Matogrande, el Campus Universitario de Elviña y por primera vez, Xuxán, con los últimos 2 kilómetros de la prueba.

Podio de la prueba Concello de A Coruña

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, ha hecho entrega de las medallas a las personas ganadoras y ha dado el pistoletazo de salida de las diferentes pruebas, acompañado por la concejala del barrio, Diana Cabanas. Vázquez ha destacado el éxito del nuevo trazado, sumando alrededor de 450 corredores y corredoras de nueva inscripción.

Con la prueba en Matogrande-Xuxán, el circuito Coruña Corre encara su etapa final con las últimas dos pruebas de la edición. La próxima cita será el 20 de octubre en el barrio del Ventorrillo, novena edición el circuito. Las inscircións se abrirán en los próximos días. La última prueba será el 24 de noviembre en Nuevo Mesoiro.