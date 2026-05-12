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El Coliseum acogerá la Final Four de ascenso a la ACB
La competición se celebrará el fin de semana del 6-7 de junio y de ahí saldrá el otro equipo que ascienda junto a Obradoiro
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Buenas noticias para Básquet Coruña. Si el conjunto coruñés alcanza la Final Four, la competición se jugará en el Coliseum de A Coruña el 6-7 de junio. El acuerdo está supeditado a la clasificación del conjunto coruñés.
El equipo naranja debe superar primero la eliminatoria de cuartos de final ante Menorca. La serie comenzará este jueves a las 20 horas y tendrá su segundo encuentro el domingo a esa misma hora. Se trata de una serie que se juega al mejor de cinco partidos.
En caso de lograr el pase a la Final Four, los coruñeses podrán disfrutar del Coliseum de A Coruña. La Federación Española de Baloncesto lo ha elegido como sede del evento. El sábado 6 de junio se disputarán las dos semifinales y la gran final para el ascenso será el domingo 7 de junio.
A Coruña podrá disfrutar de una competición en la que cuatro equipos pelearán por la otra plaza de ascenso a la ACB y acompañarán a Obradoiro en la élite del baloncesto nacional.