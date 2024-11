Diego Epifanio, técnico del Basquet Coruña: "Para nosotros no va a haber ninguna etapa de llano"

El Basquet Coruña regresa este domingo a las 17:00 horas al Coliseum, donde recibirá a Tenerife. Los coruñeses vuelven a casa tras cosechar una amarga derrota el pasado fin de semana en el Palau Blaugrana, donde empezaron ganando el primer cuarto para terminar cayendo de forma contundente (106-80).

@FedPatinaje en X Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Diego Epifanio podrá seguir contando con toda su plantilla tras una semana de entrenamientos que ha tenido lugar en Riazor, ya que el Coliseum acoge un concierto esta semana. Este será un impedimento también para Tenerife, que no pisará el recinto del encuentro hasta el día del partido, pese a encontrarse ya en tierras gallegas, algo por lo que el entrenador herculino ha querido disculparse.

Sobre Tenerife, Diego Epifanio se ha deshecho en elogios hacia su juego de pick&roll, que define como uno de los mejores de la liga gracias a los grandes bases que tienen, liderados por el incombustible Marcelinho Huertas: "no me equivoco si digo que están entre los mejores equipos, si no el que mejor juega el bloqueo directo de la competición". Por dentro, dos figuras destacadas como Fran Guerra y el veterano Shermadini, que sigue causando estragos en las pinturas rivales a sus 35 años.

"Para nosotros no va a haber ninguna etapa de llano. Nos visita Tenerife, que es un equipo que ha jugado los últimos playoffs, las últimas copas, que ha ganado la Champions... Nos visita un equipo de la máxima categoría muy bien entrenado", defendía Epi en rueda de prensa. Los canarios vienen de una semana rara en la que no disputaron su partido del fin de semana pasado contra Valencia, aplazado por la DANA, y en la que jugaron este jueves lo que restaba de su encuentro aplazado contra Breogán.

La derrota contra el Barça

"Empezamos muy bien el primer cuarto y luego competimos peor", admite Diego Epifanio en relación a la derrota de la semana pasada contra el FC Barcelona, aunque también le resta algo de importancia añadiendo que "si nosotros hacemos un trauma de perder en Barcelona, cuando el Barça que tiene seis veces más presupuesto, ocho veces más, diez veces más presupuesto que nosotros, pues entonces a lo mejor es que estaríamos locos. Tenemos que tener los pies en el suelo".

"No nos tienen que hacer daño las derrotas. Las derrotas nos tienen que enseñar cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras capacidades de mejora y eso aplicarlo durante la semana para competir el siguiente partido mejor", explicaba Epi.