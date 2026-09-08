Aubameyang, estrella hasta para hacer la compra: se deja ver en un super de Oleiros (A Coruña)

Pierre-Emerick Aubameyang se ha convertido en una de las grandes estrellas del nuevo Deportivo, pero también en uno de esos futbolistas que parecen empeñados en hacer vida normal lejos del césped. La última prueba ha llegado en un Carrefour de Oleiros, donde el delantero gabonés fue visto haciendo la compra y posando con trabajadores del establecimiento.

El propio Carrefour Oleiros ha compartido las imágenes en sus redes sociales, acompañadas de un mensaje en el que agradece al futbolista su visita y destaca que es "un grande dentro y fuera del campo". Aubameyang aparece sonriente junto a una empleada y también charlando con otro trabajador mientras recorre los pasillos del supermercado.

La escena vuelve a alimentar una sensación que el jugador ha transmitido desde que llegó a A Coruña: Aubameyang no parece querer vivir su nueva etapa en el Deportivo desde una burbuja. Y eso, en una ciudad tan futbolera como A Coruña, está teniendo un efecto inmediato. De hecho, varias de sus preguntas antes de darle el sí al Dépor, según ha podido saber Quincemil, eran el perfil de los centros escolares para sus hijos, las conexiones de transporte y otros aspectos logísticos de la ciudad.

El gabonés ya había dejado una de las imágenes más llamativas de este inicio de temporada cuando apareció jugando una pachanga con un grupo de niños en La Solana, junto al paseo marítimo de A Coruña. El delantero se incorporó al partido como uno más, corrió, tocó el balón y hasta regaló una asistencia, para sorpresa de los pequeños que estaban jugando. El vídeo se hizo viral y acumuló cientos de miles de reproducciones.

De jugar con niños a pedir un zumo de naranja

La conexión con la ciudad no se ha limitado a salir a jugar al fútbol con niños. Las redes sociales se han convertido en otra de las grandes vías de comunicación de Aubameyang con la afición deportivista.

Después del triunfo del Deportivo ante el Villarreal, un seguidor publicó un vídeo dirigido al delantero en el que le ofrecía pedirle lo que quisiera como una forma de agradecerle sus actuaciones. Entre las posibilidades que le planteaba estaba precisamente una frase que terminó convirtiéndose en el remate de la historia: "Me apetece un zumo de naranja".

Aubameyang no dejó pasar la oportunidad y respondió directamente al aficionado: "Me apetece un zumo de naranja tío". El comentario acumuló miles de 'me gusta' y volvió a mostrar el tono cercano con el que el futbolista está interactuando con los deportivistas.

La anécdota encaja perfectamente con la imagen que está construyendo en A Coruña. Una estrella mundial que puede aparecer jugando con niños en La Solana, respondiendo a un desconocido en Instagram o haciendo la compra en un supermercado de Oleiros.

También se ha convertido en uno de los animadores del vestuario

Aubameyang tampoco está pasando desapercibido dentro del vestuario. Su relación con Adama Traoré ya ha generado uno de los vídeos más comentados de los últimos días.

Todo comenzó durante la presentación del extremo, cuando Adama repitió constantemente la palabra "básicamente" en sus respuestas ante los periodistas. El término terminó convirtiéndose en una de las bromas recurrentes entre los aficionados.

Aubameyang decidió llevarla un paso más allá. En un vídeo grabado en el gimnasio, enfocó a Adama mientras este se preparaba para levantar peso y le soltó: "Básicamente, esto es el calentamiento". Después volvió a repetir la palabra mientras su compañero no podía contener la risa.

No es un detalle menor. Ambos habían coincidido anteriormente en el Barcelona y ahora vuelven a compartir vestuario en un Deportivo que ha conseguido reunir a varias figuras de enorme repercusión internacional.

El fichaje estrella que también está conectando con A Coruña

Todo esto ocurre, además, mientras Aubameyang está respondiendo sobre el césped a las expectativas que generó su fichaje. El delantero ha marcado en los cuatro primeros partidos del Deportivo en su regreso a Primera División, un arranque que incluso le ha permitido superar un registro histórico del club que estaba en manos de Bebeto. El equipo coruñés permanece invicto y se ha colocado en la zona alta de la clasificación.

El Deportivo ha fichado a una estrella acostumbrada a jugar en grandes estadios y compartir vestuario con algunos de los mejores futbolistas del mundo. A Coruña, sin embargo, se está encontrando también con un Aubameyang que parece disfrutar de las pequeñas cosas de la ciudad. Cada vez que sale de Abegondo, Auba vuelve a dar motivos para hablar de él y no en el plano negativo.