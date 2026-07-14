El Deportivo ya conoce la fecha y horario de sus dos primeros encuentros de Liga

A falta de un mes para el arranque liguero del Deportivo en Primera División, el Deportivo ya conoce la fecha y el horario de sus dos primeros encuentros de Liga. Y ambos comparten una coincidencia: jugar en lunes.

El choque ante el Elche en Riazor de la primera jornada liguera se disputará el lunes 17 de agosto a las 21 horas. En la segunda jornada los de Antonio Hidalgo visitarán el campo del Mérida el lunes 24 de agosto a las 21 horas.

Uno de los mayores temores de la afición es que el Dépor sea uno de los equipos con mayor número de encuentros en días laborables, tanto en viernes como en lunes. Su masa social y repercusión resultan muy tentadoras para los encargados de programar la fecha y hora de los partidos. De fondo también subyace la polémica medida impuesta por el club de acudir o ceder el carnet en un mínimo de 15 de los 19 encuentros ligueros.

También se ha dado a concoer el horario de la jornada 3 del campeonato, fecha en la que recibirá al Valencia en el último fin de semana de agosto. Este partido se jugará el domingo 30 de agosto a las 19:30 horas en Riazor.