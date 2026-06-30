El Deportivo se despide de Kappa tras cuatro temporadas y avanza hacia su nueva etapa con Nike

El Dépor ha anunciado el final de su vinculación con Kappa, una relación que se ha extendido durante las últimas cuatro temporadas y que ambas partes han dado por concluida de mutuo acuerdo.

La firma italiana llegó al club en la temporada 2022-23 y ha acompañado al Deportivo en una etapa especialmente significativa de su historia reciente, marcada por el proceso de reconstrucción del proyecto deportivo, el trabajo continuado y el regreso del primer equipo a la máxima categoría del fútbol español.

Durante este periodo, Kappa ha vestido a todas las categorías del club, contribuyendo a una etapa que la entidad blanquiazul define como de crecimiento, sacrificio y resiliencia, en la que el apoyo de marcas y afición ha resultado determinante para sostener el proyecto.

El club ha querido agradecer públicamente la labor realizada por la marca italiana, así como la profesionalidad de todos los equipos implicados en la colaboración, destacando el valor de un vínculo que ha acompañado al Deportivo en un momento clave de su evolución reciente.

"Con sus equipaciones, miles de aficionados vistieron con orgullo unos colores que nunca dejaron de creer", recoge el mensaje difundido por el club, en el que también se subraya el agradecimiento por la confianza depositada durante estos años.

El Deportivo cierra así una etapa con Kappa y avanza hacia su nuevo ciclo deportivo y comercial, en el que trabajará con Nike como nuevo proveedor técnico, aunque por el momento no se ha presentado de forma oficial la nueva equipación que vestirá al equipo en la próxima temporada.