El Fabril conocerá mañana su grupo de Primera Federación para la temporada 2026/27

El Fabril conocerá este miércoles el grupo en el que competirá en Primera Federación durante la temporada 2026/27. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido dar voz a los clubes para definir la composición geográfica de las competiciones y someterá a votación la propuesta elaborada para la categoría de bronce.

La decisión fue analizada este martes durante la Comisión de Presidentes, después de que las federaciones territoriales presentasen distintas alternativas. En el caso de Primera Federación, la RFEF trasladará a los clubes una única propuesta, elaborada bajo criterios como el equilibrio en el número de equipos descendidos y de filiales por grupo.

De esta forma, el Fabril, que logró el ascenso directo tras proclamarse campeón del Grupo 1 de Segunda Federación, conocerá mañana a los rivales con los que competirá en su regreso a Primera Federación.

La federación destacó que mantiene su apuesta por el diálogo y por alcanzar el mayor consenso posible con los clubes en el diseño de las competiciones. Durante la reunión también quedó aprobada la composición de los grupos de División de Honor Juvenil.

La distribución definitiva permitirá cerrar uno de los últimos pasos pendientes antes del inicio de la temporada 2026/27.