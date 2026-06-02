El retorno del Dépor a Primera División disparará sus ingresos hasta los 60 millones

El regreso del Dépor a LaLiga EA Sports no solo marca un salto deportivo tras ocho temporadas fuera de la élite, sino también un cambio estructural en su modelo económico.

En una entrevista concedida a Palco23, el consejero delegado del club, Massimo Adalberto Benassi, subraya el alcance del momento que vive la entidad: "Volver a Primera División a nivel deportivo tiene un valor enorme pero también a nivel institucional y social; es una responsabilidad enorme en cuanto a gestión porque el objetivo del club pasa por consolidarse en la élite y tener sostenibilidad a largo plazo".

El directivo detalla que el club proyecta alcanzar una cifra de negocio de 60 millones de euros en la temporada 2026-2027, lo que supondría prácticamente triplicar los ingresos ordinarios registrados en 2024-2025, situados en torno a los 21 millones.

En este escenario, la televisión será la principal palanca de crecimiento. Benassi lo resume con claridad: "Los ingresos por derechos audiovisuales rondarán los 38 millones de euros", una cifra que sitúa este apartado como el gran motor del salto económico.

El resto de líneas de negocio, según explica, se mantendrán en proporciones similares a las actuales: "El resto mantendrá los mismos porcentajes que veníamos contabilizando hasta ahora", apunta el consejero delegado en la entrevista.

El impacto del ascenso también se trasladará al área de costes, especialmente en lo relativo a la plantilla deportiva. Sin embargo, el club matiza que no se espera un crecimiento estructural significativo inmediato.

"A nivel de estructura no tenemos pensado crecer muchísimo de una temporada a otra, ya que veníamos de dos años teniendo una estructura muy importante de club de Primera División, pese a estar en Primera RFEF y Segunda División", explica el consejero delegado.

En paralelo, el límite de coste de plantilla deportiva aún está en fase de análisis: "Aún estamos calculando el Límite Salarial", reconoce el dirigente, consciente del impacto que tendrá la vuelta a la máxima categoría en la planificación deportiva.

El club también admite que el escenario económico de los últimos ejercicios ha estado marcado por pérdidas, aunque enmarcadas dentro de un proceso de inversión y crecimiento: "En la cuenta de resultados hay pérdidas estas últimas temporadas, pero hay gastos que nosotros valoramos como inversión por ese refuerzo de la estructura y profesionalización".