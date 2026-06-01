El Deportivo condena los actos vandálicos en Riazor tras el ascenso y cifra en 752 los asientos dañados

El Real Club Deportivo ha emitido un comunicado oficial en el que, tras agradecer el apoyo recibido en la histórica jornada del ascenso a Primera División, deja también una condena contundente a los incidentes registrados en ABANCA-RIAZOR durante la invasión de campo posterior al encuentro ante la UD Las Palmas. El club insiste en que la celebración de la mayoría de la afición fue "ejemplar" y acorde a la importancia del momento, pero subraya que determinados comportamientos “no representan al deportivismo”.

En su mensaje, la entidad destaca que "el RC Deportivo quiere agradecer el extraordinario apoyo recibido por decenas de miles de deportivistas", poniendo en valor una noche que califica como histórica y marcada por el "sentimiento de pertenencia" de una afición que ha acompañado al equipo en su regreso a la élite. Sin embargo, añade de forma inmediata su "más firme condena a los actos vandálicos y comportamientos irresponsables" que se produjeron tras el pitido final.

El club detalla que las primeras evaluaciones realizadas en las últimas horas reflejan daños de gran consideración en distintas zonas del estadio, con un balance especialmente llamativo: 752 asientos arrancados o retirados, una cifra que contrasta con la media habitual de deterioros en una temporada completa. A ello se suman desperfectos en elementos patrimoniales, daños en el entorno del museo y afectaciones en el terreno de juego.

Además, el comunicado advierte del impacto del uso de material pirotécnico durante la celebración, señalando la existencia de "alrededor de quince zonas quemadas por el uso de bengalas". En este sentido, el Deportivo recalca que estos hechos no solo generan un perjuicio económico, sino también un deterioro del propio recinto deportivo, considerado patrimonio común del club y de su afición.

Uno de los puntos más contundentes del texto hace referencia a la seguridad. El club afirma que determinadas conductas "pusieron en riesgo la seguridad de miles de personas", incluyendo familias y menores presentes en el estadio. La invasión masiva del terreno de juego, sumada al uso de bengalas y otros comportamientos durante la celebración, generó situaciones que el club considera "potencialmente peligrosas y evitables".

El Dépor también muestra su preocupación por el impacto inmediato que estos daños pueden tener en la actividad del estadio, ya que ABANCA-RIAZOR debe acoger en pocos días el encuentro internacional entre las selecciones de España e Irak. La entidad advierte de que esta situación ha obligado a activar trabajos urgentes de reparación, generando una "situación innecesaria de incertidumbre" en la organización del evento.

Asimismo, el club recuerda que estos incidentes pueden derivar en consecuencias disciplinarias, tanto en forma de sanciones económicas como de posibles restricciones sobre el uso del estadio. En este sentido, el Deportivo subraya que ya está trabajando en la cuantificación total de los daños y en el análisis de las posibles medidas a adoptar.

Por último, la entidad insiste en un mensaje de responsabilidad colectiva y civismo, defendiendo que "ABANCA-RIAZOR es la casa de todos los deportivistas" y que su conservación exige el compromiso de toda la afición. El club concluye reafirmando su voluntad de seguir colaborando con las autoridades para identificar a los responsables de los actos vandálicos y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.