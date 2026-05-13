El Valladolid-Deportivo, declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido que enfrentará al Real Valladolid CF y al Real Club Deportivo de La Coruña el próximo 24 de mayo a las 18:30 horas en el estadio José Zorrilla, correspondiente a la jornada de Segunda División.

La decisión, adoptada tras el análisis de los informes de seguridad elaborados para el encuentro, implica la puesta en marcha de medidas extraordinarias de prevención y control, tanto por parte de los clubes como de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Entre las disposiciones previstas figura la prohibición de la venta presencial de entradas el mismo día del partido, así como la habilitación de un espacio acotado y seguro para la afición visitante, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar la separación entre seguidores de ambos equipos.

Además, se llevará a cabo un refuerzo en los controles de acceso al estadio, con una vigilancia más exhaustiva en los puntos de entrada y salida, así como un incremento del dispositivo policial en las inmediaciones del recinto y en las zonas habituales de concentración de aficionados.

Desde la Comisión Antiviolencia recuerdan que este tipo de declaración responde a criterios preventivos y busca coordinar de forma anticipada todos los recursos necesarios para preservar la seguridad de asistentes, trabajadores y participantes del evento deportivo.

El choque llega en un momento clave de la temporada y se espera una importante presencia de seguidores deportivistas en Valladolid, lo que ha motivado una planificación reforzada para evitar altercados y garantizar el normal desarrollo del encuentro.

El partido ante Andorra no es de alto riesgo

El partido de este domingo ante el Andorra no ha sido declarado de alto riesgo. No obstante, fuentes de Subdelegación del Gobierno han confirmado a Quincemil que se realizará igual una junta de seguridad al tratarse de un partido donde jugarán equipos de dos países distintos. A pesar de militar en competiciones españolas, Andorra es un principado independiente de España, que no dispone de suficiente capacidad para la organización de ligas propias.