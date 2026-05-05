El Deportivo blinda a Noé Carrillo

El Deportivo ha anunciado este martes la renovación de Noé Carrillo hasta 2029. La joven promesa del Deportivo amplía su vinculación tras el gol salvador del otro día ante el Leganés.

Llegó a Abegondo en la temporada 2019-2020 procedente del Conxo. Su crecimiento durante estos años ha sido espectacular y ya es un fijo en los entrenamientos del primer equipo.



Noé debutó este año con el primer equipo en el encuentro de Copa del Rey ante el Mallorca en el que anotó el gol que daba el pase a octavos al conjunto coruñés. Un mes después, y ya en enero de 2026 se producía su debut en liga en el encuentro ante el Almería.

✍️ Noé Carrillo renova polo RC Deportivo até 2029



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Tras ser pieza fundamental en el ascenso del Fabril a Primera Federación, el centrocampista de Teo ha decidido ampliar su vinculación hasta 2029 y un año más opcional. Noé seguirá en dinámica de primer equipo esta temporada tras los buenos minutos que ofreció el pasado viernes en el choque ante el Leganés.

A sus 19 años es una de las grandes promesas de un club que quiere seguir premiando y apostando por el talento de su cantera.