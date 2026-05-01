Benassi pone voz a la postura del Dépor por los arbitrajes : "Lo que no vamos a aceptar es el error del VAR"

Massimo Adalberto Benassi, consejero delegado del Deportivo, quiso dejar claro tras el encuentro ante el Leganés que el club no busca confrontación con ninguna institución, aunque sí una reflexión profunda sobre el uso del VAR en la competición.

"Nosotros en absoluto queremos decir nada malo de ninguna institución ni de lo que es el fútbol en España", explicó el dirigente, subrayando que el club ha optado por gestionar la situación con prudencia debido a la tensión generada tras el partido.

Benassi fue muy claro al diferenciar entre el error del árbitro de campo y el funcionamiento del videoarbitraje. "Vamos a aceptar el error del árbitro como ha sido toda la vida, lo que no vamos a aceptar es el error del VAR", afirmó, insistiendo en que el problema no está en la figura del colegiado principal, sino en la aplicación del protocolo.

En este sentido, recordó que el VAR solo debe intervenir en situaciones muy concretas. "El reglamento es claro: el VAR debe entrar si el error es claro, obvio y manifiesto", señaló, lamentando que en la acción polémica del partido se haya intervenido tras varios minutos de revisión sin que, a su juicio, existiera ese criterio.

"Si se para una imagen durante más de cinco minutos y no es ni claro, ni obvio, ni manifiesto, no se está aplicando bien el protocolo", añadió Benassi, que también quiso poner el foco en la dinámica reciente de varias decisiones arbitrales que han perjudicado al equipo.

El dirigente defendió además la relación del club con los organismos arbitrales: "El diálogo con el CTA y la Federación es constante y es de agradecer su disposición", aunque reconoció que el momento actual genera frustración. "Llegan situaciones que son muy difíciles de aceptar", apuntó.

Benassi insistió en que el Deportivo no cree en la vía del comunicado como herramienta de presión. "No creemos en comunicados, preferimos hablar, debatir y confrontarnos de forma directa", explicó, defendiendo una postura de diálogo continuo con los responsables del arbitraje español.

También quiso recordar precedentes recientes que, según el club, han tenido impacto en la clasificación. "En Burgos nos fuimos con -2 puntos y hoy, si no es por la parada de Ferllo, la situación vuelve a ser muy perjudicial", señaló, alertando de la trascendencia que pueden tener estas decisiones en la lucha por objetivos.

"Nos estamos jugando muchísimo, es el trabajo de mucha gente y de sus familias. Hay que proteger la competición", concluyó el consejero delegado, reclamando una aplicación más coherente del reglamento para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Antonio Hidalgo reclama de nuevo que impere el sentido común

El técnico deportivista también analizó la actuación arbitral tras el encuentro. "El sentido común debe imperar", afirmó, lamentando que en las últimas acciones "no se esté aplicando, sobre todo en contra nuestra"

Hidalgo se refirió a una acción concreta de mano de Zaka, que considera involuntaria. "No puede tener la mano en otro lado en ese movimiento, es una posición natural", explicó, aunque también destacó el trabajo del equipo en fases clave del encuentro, como la parada del penalti por parte de Álvaro.

"Eso también es trabajo, es mérito del equipo", señaló el técnico, que quiso reconocer el esfuerzo colectivo pese a las decisiones polémicas.

El entrenador concluyó insistiendo en que el arbitraje de campo fue correcto, pero criticó la intervención del videoarbitraje: "Estamos poniendo muy complicado al árbitro de campo, que creo que ha hecho un buen arbitraje. Tenemos que ayudarles un poco más".

Ningún jugador salió a zona mixta

La valoración de Benassi fue la única del club, que decidió que ningún jugador saliera a zona mixta para evitar declaraciones fuera de tono. El técnico deportivista, Antonio Hidalgo, sí compareció en sala de prensa, cumpliendo con el reglamento televisivo.

La semana pasada, en Burgos, los jugadores del Dépor no comparecieron en zona mixta y lo hicieron delante del autobús del equipo, atendiendo a los medios desplazados desde A Coruña por deferencia a su desplazamiento.