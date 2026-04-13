Juan Carlos Escotet no escatima kilómetros: del ascenso del Fabril al empate en Huesca

Juan Carlos Escotet no escatima en esfuerzos a la hora de seguir al Real Club Deportivo. El presidente blanquiazul estuvo presente este domingo por la mañana en Riazor, en el choque del Deportivo Fabril que acabó suponiendo, en diferido, el ascenso de la plantilla de Manuel Pablo a Primera Federación, categoría donde solo hace dos años vagaba el primer equipo.

Además, el también presidente de ABANCA lo contempló desde un lugar poco habitual, el palco presidencial. Escotet no suele acudir a este lugar, y sí a un palco privado, dado que no quiere generar un agravio comparativo con ninguna directiva al no poder acudir por sus compromisos profesionales a todos los partidos de la primera plantilla.

El máximo mandatario estuvo acompañado por parte de su consejo de administración, con la vicepresidenta Michelle Clement Escotet y el consejero delegado, Massimo Adalberto Benassi, a su lado, al igual que otros consejeros como Carlos Ballesta, Benito Couceiro y José Vicente Rodríguez.

NI la distancia lo alejó de Huesca

Finalizado el partido, sobre las 14:00, los más de 600 kilómetros de distancia que hay entre A Coruña y Huesca no fueron impedimento para que Escotet presenciase el empate del equipo de Antonio Hidalgo ante la SD Huesca.

No obstante, no lo hizo desde ningún lugar de privilegio, sino desde la grada visitante, sufriendo como uno más.

De hecho, posó para varias fotografías con deportivistas desplazados hasta tierras oscenses.