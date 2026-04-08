El deportivismo pide una calle en A Coruña para Augusto César Lendoiro

La historia del Deportivo no se entiende sin sus protagonistas, y hoy uno de ellos vuelve a estar en el centro de los recuerdos de los aficionados.

Una campaña en Change.org, iniciada por la Federación de Peñas junto con otros colectivos, busca que Augusto César Lendoiro, el hombre que construyó los sueños deportivistas, tenga una calle dedicada en la ciudad.

Según los promotores, "es apenas un pequeño homenaje comparado con toda la felicidad que nos hizo sentir", pero refleja el profundo agradecimiento del deportivismo.

La iniciativa arranca con una recogida de firmas que, en sus primeras horas, ya acumula cerca de 300 apoyos.

La campaña invita a todos los seguidores del club a sumarse: "Esperamos la colaboración de todo el deportivismo. Todos juntos lo conseguiremos", señalan los organizadores.

La propuesta no solo busca reconocer su trayectoria al frente del club, sino también conservar la memoria de una figura que marcó una época en el fútbol gallego y español.

La Federación de Peñas y otros colectivos esperan que el impulso ciudadano permita que el nombre de Lendoiro quede para siempre en las calles de la ciudad.