David Mella será operado este miércoles en Madrid

Los peores pronósticos se han cumplido y David Mella dice adiós a la temporada. El extremo deportivista fue valorado este martes por el doctor Manuel Leyes en Madrid y las pruebas han determinado una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla. Todas las partes han valorado las diferentes opciones y finalmente se ha decidido que el jugador sea intervenido quirúrgicamente.

Mella pasará este miércoles 18 de marzo por el quirófano y será intervenido en el Centro Médico Olympia de Madrid. El club informa que, una vez recibida el alta, el jugador regresará a Coruña para seguir su proceso de recuperación. Aunque en la nota facilitada no se especifica tiempo de recuperación, lesiones similares han provocado bajas que oscilan entre los tres y los cuatro meses, por lo que el jugador dice adiós a la temporada.

El de Teo se lesionó en el encuentro ante el Granada en un fuerte choque que se produjo en la segunda mitad. Una primera exploración determinó un edema ósea pero varios días después otras pruebas hicieron presagiar lo peor. Fue el momento elegido por el club y futbolista para pedir una tercera evaluación con un especialista en este tipo de lesiones.

El propio Antonio Hidalgo ya se mostró bastante pesimista en la última rueda de prensa y dio casi por perdido al jugador para esta temporada. Mella despide el curso con cinco goles y una asistencia.