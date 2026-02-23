La Xunta incluye el museo del Dépor en la red de museos de Galicia

El presidente gallego, Alfonso Rueda, junto a Diego Calvo en la recepción al Dépor tras su ascenso a Segunda División. Xunta de Galicia.

La Xunta ha incluido al nuevo museo del Dépor, que se inaugurará mañana por la tarde en los bajos del estadio de Riazor, en la red de museos de Galicia.

Con este trámite, acordado este mediodía en la reunión semanal del Consello, el nuevo centro de divulgación de historia blanquiazul podrá acceder a ayudas por parte del ejecutivo autonómico.

El museo, donde se expondrá el legado histórico de la entidad fundada en 1906, tendrá mañana su acto de estreno presidido por el presidente del Dépor, Juan Carlos Escotet. Ocupará el bajo del antiguo gimnasio Zona Fit, cerrado a principios de la década pasada.

El Dépor ha invitado a responsables del área de cultura y turismo de la Xunta, pero no del ayuntamiento, excluyendo al edil Gonzalo Castro de las invitaciones cursadas.

Sí que fue invitada la alcaldesa, Inés Rey, que se encuentra fuera de la ciudad para participar en un acto de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que es vicepresidenta, como todos los últimos martes de cada mes. Lo mismo sucedió en la puesta de largo de Depor Training Center, la remodelación de la ciudad deportiva de Abegondo.

Como en aquella ocasión, la representación institucional correrá a cargo del edil de deportes, Manuel Vázquez, consejero de la entidad deportivista bajo la presidencia de Fernando Vidal.

Así será el museo

El club busca "rendir homenaje a su pasado, celebrar su presente y proyectar su futuro" con este espacio. El recorrido del museo se articula en tres espacios cargados de significado: la Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul, cada una reflejo de momentos que han marcado la vida del Dépor y de su gente.

La Zona Blanca será la puerta de entrada, donde nacen los valores del equipo y se reconoce a la afición como el motor del club. Los aficionados podrán ver en este espacio la evolución del estadio a lo largo de las décadas y hacer uso de unas gafas de realidad virtual para que la experiencia sea más inmersiva.

La visita también pasa por la Sala Dorada, "el corazón histórico" con un viaje que arranca en 1906 y narra a través de piezas únicas la travesía del Deportivo. El club señala que este espacio será "un tesoro que conserva la memoria colectiva del deportivismo" y un punto de encuentro en los días de partido.

La Sala Azul, por último, es un homenaje a la época dorada del Súper Dépor y a grandes momentos clavados en la memoria de los deportivistas: la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa, el Centenariazo… La sala expone los siete títulos conquistados y refleja su apuesta por la cantera, las instalaciones de Abegondo y el futuro que se sigue construyendo desde la base.

Los aficionados también podrán hacer un tour por los espacios más emblemáticos del estadio: desde las gradas y los palcos hasta los vestuarios, la zona mixta y el propio museo. Uno de estos espacios es la Torre de Maratón, construida entre 1939 y 1944 y uno de los elementos arquitectónicos más singulares del complejo deportivo coruñés.

La Torre de Maratón está actualmente deteriorada, con filtraciones y alteraciones de su diseño original, por lo que el club reparará el hormigón y los revestimientos, impermeabilizará la cubierta, reabrirá los huecos originales, instalará iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas y estudiará incorporar un ascensor panorámico. El objetivo es recuperar su valor patrimonial y simbólico.

Así será la nueva Deportienda de Riazor.

La renovación de la Dépor Tienda del estadio

El Dépor también realizará la renovación de la Dépor Tienda, que está inspirada en la Onda Branca y tendrá al mar, la ciudad y la afición como protagonistas. Precisamente, el pasado 28 de enero abrió una pop-up en la que se pueden comprar los artículos mientras se realizan los trabajos.