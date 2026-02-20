El Ceuta - Deportivo ya tiene fecha y hora

Los jugadores del Dépor se abrazan tras marcar un gol. @RCDeportivo

LaLiga ha hecho público en el día de hoy los horarios correspondientes a la jornada 30 del campeonato de liga. El Dépor visitará el campo del Ceuta el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas.

De esta manera, el conjunto coruñés ya conoce los horarios de las próximas cuatro jornadas de liga.

El choque ante el Ceuta estará marcado por la polémica del choque de la primera vuelta. En ese partido el Dépor venció por dos goles a uno pero el técnico del equipo ceutí, Juan José Romero, se mostró muy crítico con la actuación arbitral: "Se nos falta el respeto al escudo constante".

El conjunto ceutí es actualmente duodécimo con 35 puntos. Durante una parte de la temporada llegó a ocupar zona de playoff aunque en las últimas semanas ha encajado varias derrotas seguidas.

Los coruñeses afrontan ahora un tramo de temporada donde recibirán la visita del Eibar, se desplazarán a San Sebastián, jugarán en Riazor ante el Granada y se desplazarán a Ceuta.