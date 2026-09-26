Padres de las escuelas infantiles de A Coruña toman María Pita al grito de "transparencia, educación y familias"

Las familias de alumnos de las Escuelas Infantiles Municipales en la concentración de este sábado en la plaza de María Pita Quincemil

Las ANPAS de las Escuelas Infantiles Municipales de A Coruña tomaron este sábado por la mañana la plaza de María Pita en defensa de una educación de calidad y con futuro, tras el cambio de las empresas gestoras conocido el pasado mes de julio y que, denuncian, pone en riesgo la continuidad de los proyectos educativos.

Entre sus reclamaciones destaca la de una mayor implicación por parte del Concello en el proceso y que permita que las familias formen parte del proceso de cambio. "Lo que queremos es que todo este proceso cuente con las familias, que haya mesas de diálogo en las que se pueda aportar las necesidades que desde nuestro lado creemos que no se han tenido demasiado en cuenta", señala Sergio Blanco, representante de la Asociación de ANPAS.

Por ello, piden más transparencia en el proceso de licitación de cara al futuro: "Queremos que, en lo sucesivo, ya que las licitaciones van a ir cambiando cada dos años aproximadamente, el servicio que se vaya a evaluar para obtener una licitación se haga de la manera más correcta posible en base a las necesidades educativas y de las familias, y que luego todo el proceso conlleve una transparencia mayor".

A día de hoy, con el curso ya en marcha desde el 4 de septiembre, las familias aseguran que todavía no conocen los proyectos educativos de las empresas que provisionalmente han obtenido la licitación y que se harán cargo posiblemente de las escuelas. "A día de hoy no los conocemos por parte de las empresas que provisionalmente han obtenido la licitación y que se harán cargo posiblemente de las escuelas", apunta Blanco, que a su vez es padre de la Escuela Municipal Luís Seoane.

Además, también piden garantizar la estabilidad del entorno en el que estudian sus hijos e hijas. En este sentido, David, miembro del ANPA y del Consejo Escolar de la escuela infantil Carricanta, cuenta que "los trabajadores no saben si van a seguir trabajando o no. No saben qué proyecto van a hacer, ni siquiera si les van a cambiar el horario. No saben nada".

Por su parte, Candela Suárez, una de las madres presentes en la concentración de la Escuela Infantil Arela, reclama transparencia en el proceso y una explicación a las familias: "Nosotros matriculamos a los niños en un proyecto educativo y ahora, ya comenzado el curso, nos plantean otra cosa totalmente distinta".

Tres vueltas a María Pita

Poco antes de las 12:00 horas, las primeras familias empezaban a llenar la plaza junto a la estatua de la heroína de la ciudad. Todas ellas vestidas de blanco, pero con globos de colores -naranja, verde, azul, amarillo...- que representan los colores de los logos de cada una de las escuelas.

De las ocho escuelas municipales, en esta convocatoria solo había representantes de seis de ellas, las más afectadas por los cambios: Luis Seoane, Agra do Orzán, Carricanta, Os Cativos, A Arela y Os Rosales, aunque las otras dos apoyaban la convocatoria.

Durante el acto hicieron visible una pancarta gigante con las palabras "respetamos", "educación", "acompañamos", "infancia", "dignidade" y "calidade", integradas en un puzle y simbolizándolas como parte de un todo.

Además, tras la lectura de un manifiesto por parte de los representantes, las familias dieron tres vueltas a la plaza de María Pita, gritando en cada una de ellas "transparencia", "educación" y "familias".