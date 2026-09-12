La USC y el Gobierno avanzan en la creación de una Cátedra de Memoria Democrática

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática han dado este sábado un paso adelante para reforzar su colaboración en materia de memoria democrática. La rectora de la USC, Rosa M. Crujeiras, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, firmaron en San Xerome un protocolo general de actuación que establece el marco para desarrollar iniciativas conjuntas.

El acuerdo contempla como una de sus principales actuaciones la creación de la Cátedra de Memoria Democrática, que servirá para impulsar y dar visibilidad al trabajo de investigación que se desarrolla en la Universidad en este ámbito. La intención es acercar estos contenidos a la ciudadanía y, especialmente, al alumnado universitario, además de favorecer la transferencia del conocimiento generado desde la USC.

La colaboración permitirá desarrollar diferentes actividades relacionadas con la memoria democrática. Entre ellas se contempla la elaboración de materiales divulgativos, la organización de jornadas, conferencias y congresos y la preparación de documentación y trabajos audiovisuales sobre este periodo histórico.

El protocolo también recoge la intención de promover conjuntamente actos destinados a reconocer y dignificar al personal de la Universidad que fue depurado durante la Guerra de España y la posterior represión. De esta forma, la colaboración entre ambas instituciones no se limitará al ámbito académico y de investigación, sino que también buscará recuperar y divulgar la memoria vinculada a la propia comunidad universitaria.

Investigación y divulgación desde Santiago

La nueva colaboración pretende reforzar el papel de la USC como espacio para la investigación y difusión de la memoria democrática. La futura cátedra permitirá articular iniciativas académicas y divulgativas y facilitar que los trabajos desarrollados por investigadores de la Universidad tengan una mayor llegada a la sociedad.

El acto de firma celebrado en San Xerome contó también con la presencia de la vicerrectora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela.

Con este protocolo, la USC y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática establecen las bases para una colaboración que tendrá entre sus principales objetivos investigar, conservar, divulgar y transferir conocimiento relacionado con la memoria democrática.