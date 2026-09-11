Las familias del CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Cambre (A Coruña) reclaman actuaciones de mantenimiento

El CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Sigrás, en Cambre, ha iniciado el nuevo curso escolar con varias actuaciones de mantenimiento pendientes, según ha trasladado la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del centro. Entre las cuestiones señaladas se encuentran el desbroce de los exteriores, la limpieza del pabellón deportivo y el estado de un muro de contención en el que se han detectado grietas.

La principal preocupación trasladada por las familias se centra precisamente en este último punto. La AFA señala que las grietas del muro llevan varios años siendo visibles y que, según su percepción, han aumentado con el paso del tiempo. También apunta a la aparición de fisuras en una zona del patio próxima al muro y reclama una inspección técnica que permita conocer el origen y alcance de estas anomalías.

Las familias aseguran que durante el verano se había planteado la posibilidad de que una empresa revisase el muro, aunque indican que no pueden confirmar si finalmente esa actuación llegó a realizarse. La cuestión se abordó además en el Consejo Escolar del pasado 7 de septiembre, donde, según la AFA, el representante municipal manifestó no tener constancia de que se hubiese llevado a cabo dicha revisión.

Desde el Ayuntamiento de Cambre explican a Quincemil que durante el verano se contactó con la dirección del centro para poder acceder a las instalaciones y abordar la situación del muro. El Ayuntamiento señala que desde la dirección se indicó que se encontraba de vacaciones y que las gestiones debían realizarse directamente con el Consistorio. "Desde entonces y hasta este momento, no consta que se recibiese en el Ayuntamiento ninguna comunicación ni solicitud relativa a esa actuación", indican.

El desbroce se hará este fin de semana

Otro de los aspectos señalados por la AFA es el estado de las zonas exteriores del colegio, donde, según las familias, estaban pendientes los trabajos de desbroce al comienzo del curso

El Ayuntamiento atribuye este retraso a la situación actual de la brigada municipal, que cuenta con menos efectivos debido a varias bajas. El personal disponible debe atender además trabajos de desbroce y mantenimiento en diferentes puntos de Cambre, incluidas actuaciones consideradas prioritarias por motivos de seguridad vial.

En el caso concreto del colegio, el Consistorio asegura que, tras las conversaciones mantenidas con la dirección, se ha acordado realizar el desbroce este fin de semana, aprovechando que no habrá actividad lectiva para evitar interferencias con el alumnado.

En cuanto a un castaño que presentaba una rama dañada, la AFA había solicitado también una revisión del árbol por el posible riesgo que podía suponer. El Ayuntamiento explica que el centro comunicó esta incidencia el mismo día de la vuelta a las aulas y que, tras recibir el aviso, se dio traslado a Protección Civil. Según el Consistorio, la rama ya ha sido retirada.

Diferencias sobre el estado del pabellón

La limpieza del pabellón deportivo es otro de los asuntos incluidos en las reclamaciones de las familias. La AFA considera que la intervención realizada en junio no ha sido suficiente y señala la presencia de restos de nidos, huellas de aves y suciedad en algunas zonas de las instalaciones.

El Ayuntamiento sostiene que en junio se realizó una limpieza general e intensiva del pabellón, tanto en el interior como en el exterior, y recuerda que las instalaciones permanecieron cerradas y sin utilizar durante el verano. No obstante, el Consistorio indica que revisará cualquier incidencia concreta que pueda existir actualmente.