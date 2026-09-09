De Primaria a la universidad: 7 claves de esta academia de Ferrol para mejorar el curso

No todo son clases de refuerzo: inglés, técnicas de estudio, pruebas de acceso, TFG y prácticas remuneradas completan su propuesta

Septiembre tiene algo de año nuevo, de botón de reinicio con el que poder volver a empezar de cero.

Vuelven los horarios, los libros, las clases y los deberes, pero también regresan las ganas de mejorar y de nuevos propósitos y objetivos.

Para algunos estudiantes, puede ser el momento de recuperar una asignatura. Para otros, de prepararse para un examen de inglés, afrontar una prueba de acceso o, simplemente, aprender a organizarse mejor para no ir arrastrando las materias como siempre.

Con esa idea trabaja Canido Construyendo Conocimientos, una asesoría educativa situada en el barrio de Canido, en Ferrol, que abrió sus puertas en 2018 y que reúne más de quince años de experiencia en el ámbito educativo.

Su propuesta parte de una premisa clara: no todos los estudiantes necesitan lo mismo y aprender no consiste únicamente en memorizar contenidos.

Aula Canido Construyendo Conocimientos en Ferrol Cedida

Por eso, coincidiendo con el inicio del nuevo curso, estas son siete de las claves que hacen diferente su propuesta educativa.

1. Refuerzo escolar, pero también aprender a estudiar

El apoyo escolar es uno de sus pilares, con clases adaptadas a estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato. Pero el objetivo va un paso más allá de ayudar con los deberes o preparar un examen.

La academia trabaja también técnicas de estudio y organización: tomar apuntes, hacer esquemas, mapas mentales, resúmenes, gestionar el tiempo o desarrollar estrategias de memorización.

El propósito es que el estudiante vaya adquiriendo herramientas que pueda utilizar también cuando ya no tenga a alguien a su lado para ayudarle.

2. El inglés como herramienta para el futuro

Septiembre siempre es un buen momento para ponerse una meta con los idiomas. Canido Construyendo Conocimientos prepara exámenes oficiales de inglés y ofrece formación adaptada a distintos objetivos académicos y profesionales.

Su propuesta incluye preparación para pruebas de entidades como Cambridge, Trinity, EOI o IELTS y diferentes niveles dentro del Marco Común Europeo de Referencia.

3. Prepararse para el siguiente paso académico

Hay momentos en los que un examen puede marcar un antes y un después. La academia ofrece preparación para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior, así como para el acceso a diferentes universidades.

En estos casos, el trabajo se plantea mediante grupos reducidos y ejercicios adaptados a los contenidos y al tipo de prueba, buscando que el estudiante llegue al examen con una preparación específica.

4. También hay espacio para los universitarios

La propuesta no termina al acabar Bachillerato. Canido Construyendo Conocimientos también acompaña a estudiantes universitarios en la elaboración de Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster, especialmente en aspectos como planificación, estructura, redacción académica y revisión.

Una forma de convertir uno de los grandes retos de la etapa universitaria en un proceso más organizado y abordable.

5. Aprender puede significar ganar experiencia laboral

Uno de los aspectos menos habituales de esta propuesta son sus prácticas curriculares y extracurriculares remuneradas.

La academia colabora con la universidad y ha acogido estudiantes de máster en proyectos relacionados con tecnologías educativas, lingüística e inteligencia artificial.

Algunos de estos trabajos han podido convertirse, además, en la base de sus TFM con la autorización y supervisión de sus tutores académicos.

6. Recursos educativos que nacen de las necesidades de sus estudiantes

La experiencia con los propios estudiantes sirve como punto de partida para desarrollar nuevos materiales y proyectos educativos.

De hecho, algunos de estos recursos nacen precisamente de necesidades detectadas durante el trabajo diario.

Un ejemplo reciente es el desarrollo de una herramienta basada en inteligencia artificial orientada a ayudar a estudiantes de Bachillerato a mejorar la redacción de textos argumentativos.

7. Con biblioteca y un banco de libros para reutilizar y compartir

Hay también una última idea que conecta con una forma diferente de entender la educación: los recursos se pueden compartir.

La academia cuenta con una biblioteca para sus estudiantes y con un banco de libros de texto pensado para reutilizarlos durante su vida útil.

Así, los ejemplares pueden pasar de un alumno a otro en lugar de terminar olvidados cuando acaba el curso.

Al final, septiembre puede ser mucho más que volver a clase. Puede ser el momento de cambiar hábitos, plantearse nuevos objetivos y encontrar las herramientas necesarias para alcanzarlos.

Esa es la filosofía de Canido Construyendo Conocimientos: compromiso, esfuerzo, constancia y autonomía como parte de un aprendizaje que va mucho más allá de aprobar un examen.