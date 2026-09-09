Los nervios y la ilusión le pueden al sueño en la vuelta al cole en A Coruña

Nervios, ilusión y reencuentros han sido los protagonistas esta mañana a las puertas de los centros educativos de A Coruña. La ilusión por empezar un nuevo curso y volver a ver a los compañeros o iniciar una nueva etapa ha podido al sueño del madrugón de la vuelta a la rutina.

La estampa que se veía desde primera hora de este miércoles por la ciudad era de niñas y niños con sus mochilas, acompañados por sus padres, abuelos o por sus hermanos y anticipando qué les deparará este nuevo año escolar.

Cristina tiene dos niños, uno que comienza 2º de Primaria y una que empieza 5º de Infantil. "Hoy es un día muy bonito, lo vivimos con mucha ilusión", cuenta a las puertas del CEIP Eusebio da Guarda. En su familia, la prioridad es "que tengan buenos recuerdos de la época del cole".

Por eso, los pequeños estaban hoy contentos pero "no tenían ganas de desayunar por los nervios". Ya conocen a sus compañeros, así que el regreso a las aulas será un poco más fácil, aunque desde casa admiten que "en el cole tienen una parte un poco aburrida que es la del trabajo, pero nosotros intentamos ponérselo bien y que les quede un buen recuerdo".

Cristina, madre de dos alumnos que vuelven este miércoles al cole en A Coruña. Quincemil

Frente a la escuela, Antonio esperaba con su niña en el colo a que se abrieran las puertas.

Cuenta también que en su familia están hoy "tranquilos y sin nervios", mientras la pequeña asiente cuando su padre cuenta que le gusta ir al cole. Este año empieza 5º de Infantil y, pese a su edad, no le ha costado madrugar porque "los padres llevamos ya un tiempo trabajando, así que ya nos levantamos temprano".

Para este curso, Antonio solamente espera "que siga todo igual de bien".

Detrás de ellos, los más pequeños apuran los últimos instantes antes de regresar a las aulas para disfrutar de los columpios, mientras otros se abrazan y chocan los cinco al reencontrarse.

En la ciudad, 31.700 estudiantes regresan hoy al colegio.

La mayoría, 12.426, lo hacen para cursar Educación Primaria, mientras que otros 9.894 estudiarán la ESO y 4.748 están este curso en Educación Infantil. En Bachillerato, 3.920 vivirán este curso sus últimas vueltas al cole.

Sumando el área coruñesa, son 49.871 estudiantes en total.

Aunque el primer día también se ha escuchado algún lloro de quien no quiere dejar el verano atrás, no ha sido el caso de los hijos de Consuelo y de Héctor.

Después de la entrada en clase, estos padres se quedaron charlando en la puerta. Ambos tienen dos hijos que, además, coinciden en curso entre sí. Este año entran en 3º y 6º de Primaria.

"Había un poco de nervios pero estaba tranquila", cuenta Consuelo, que apunta además que hoy vivieron una mañana "sin tráfico. Encontré rápido para aparcar, lo que me sorprendió".

Desde la sala de Tráfico de la Policía Local comentan que sí se registró un poco de intensidad en la entrada por Linares Rivas hacia las 08:00 horas, pero que la circulación transcurrió con normalidad y que pasadas las 09:00 horas el tráfico ya era muy fluido. Previsiblemente, será con el regreso del invierno y las lluvias cuando vuelvan los atascos.

A las puertas del colegio, Héctor y Consuelo admiten que en sus casas ya no practican eso de madrugar los días anteriores de la vuelta a clase.

Consuelo y Héctor, padres de alumnos que regresan este miércoles al cole en A Coruña. Quincemil

"Al principio se hacían los remolones", cuenta Héctor sobre sus hijos, explicando que "al cole no querían volver, pero a ver a sus amigos sí".

Sus hijos mayores empiezan 6º de Primaria, el último curso del colegio, en un año que enfrentan "por ahora bien, pero a ver para el próximo curso. Ahora se sienten los mayores del cole".

Consuelo apunta por su parte que este curso "les cambiaban de clase y estaban esperando a ver con quién les tocaba".

"Se conocen entre sí los del curso, pero siempre haces piña con quienes convives más", añade Héctor.

Con una entrada escalonada y acompañada de una mañana de sol, aunque algo de frío, más de 30.000 estudiantes han oficializado hoy su vuelta al cole.