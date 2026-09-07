Los universitarios regresan a las aulas en A Coruña: "Tengo ganas de empezar, hace mucho que no veo a mis compañeros"

La Universidad de A Coruña ha retomado este lunes las clases y eso se ha dejado notar en el día a día de la ciudad. Autobuses más llenos, más tráfico en las calles... y en el campus se ha recuperado la actividad tras el descanso del verano.

Para muchos hoy era un día de reencuentros, de volver a ver a los compañeros y amigos del curso pasado, pero para otros hoy era su primer día de universidad. Un día, sin duda, que siempre queda grabado en la memoria de todo universitario. Es el momento de empezar una nueva etapa en la vida. Es el caso de Fabián Martínez, quien hoy comienza sus estudios de Creación Digital Animación y Videojuego en la UDC.

Jimena tercer "Tengo ganas de empezar, hace mucho que no veo a mis compañeros y me hace mucha ilusión las asignaturas de este año." Su compañera de clase, compartía la misma opinión: "Estoy muy emocionada". "Volver a ver a los compañeros y

Otros como Mauro y Vanesa, estudiantes de segundo curso de Ingeniería Informática, tienen muchas expectativas puestas en este segundo año tras la experiencia del primero. "Espero que vaya un poco mejor", señalan a Quincemil en este primer día de curso.

Jimena y Olga, alumnas de tercero de Creación Digital Animación y Videojuego, trasladaban a Quincemil sus ganas de empezar un nuevo curso, en el que las asignaturas le llaman mucho la atención porque "van a ser mucho más prácticas""Tengo ganas de empezar, hace mucho que no veo a mis compañeros y me hace mucha ilusión las asignaturas de este año", afirmaba Jimena, Su compañera de clase, compartía la misma opinión: "Estoy muy emocionada".

3.500 nuevos alumnos

La Universidade da Coruña (UDC) arranca este lunes el nuevo curso universitario con 13.700 estudiantes de grado, de los que cerca de 3.500 se incorporan por primera vez a las aulas. La institución coruñesa aumenta así su número de alumnos y consolida la demanda de sus titulaciones: 33 de los 42 grados que ofrece ya están completos. Entre los estudios con mayor ocupación destacan especialmente las ingenierías y las titulaciones vinculadas a las ciencias de la salud.

El nuevo curso llega también con varios retos para la universidad, entre ellos la financiación, la mejora y rehabilitación de sus infraestructuras y el avance en la descentralización de Medicina. Al mismo tiempo, la UDC afronta el año con buenas perspectivas en investigación e internacionalización y trabaja en nuevos proyectos, como una posible doble titulación con la Universidad de Tecnología de Anhui, en China.