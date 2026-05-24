Esta es la carrera universitaria con la nota de corte más alta de Galicia, y no es Medicina

Antes de las esperadas vacaciones de verano, muchos estudiantes afrontan el último esfuerzo para preparar la selectividad. La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Galicia se celebrará el martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio de forma simultánea en las cuatro provincias gallegas. Las notas provisionales se publicarán el 11 de junio y las definitivas, el 18.

Consultar las notas de corte del curso anterior sirve de orientación para los futuros universitarios, ya que les permite conocer la calificación necesaria para acceder al grado deseado. Por ello, te presentamos cuál es la carrera universitaria con la nota de corte más alta en la fase general de toda Galicia en 2025-26.

Nota de 13,314 sobre 14

Cuando se piensa en grados universitarios con notas de corte elevadas, lo habitual es imaginar carreras como Medicina, Fisioterapia o alguna ingeniería. Sin embargo, la titulación con la nota de corte más alta en la fase general de Galicia en el curso 2025-26 es el Doble Grado en Matemáticas y Física de la Universidad de Santiago de Compostela.

Desde la USC destacan que "este doble Grado pretende dotar al alumnado de una sólida formación conjugando el dominio de la Física y de las Matemáticas. El rigor científico, la capacidad de abstracción, el razonamiento lógico y las habilidades para modelizar y resolver problemas físicos son algunas de las características que aporta esta doble titulación".

Quienes quieran acceder a este doble grado deberán contar con un expediente académico sobresaliente. La nota de corte del último estudiante que consiguió plaza el pasado curso fue de 13,314, la más exigente del sistema universitario gallego.

No obstante, conviene recordar que las notas de corte varían cada año en función de la oferta y la demanda, por lo que pueden subir o bajar. Aun así, sirven como referencia para que los futuros universitarios conozcan el nivel de preparación necesario.

La titulación está organizada en cinco cursos lectivos. Durante ese tiempo, el alumnado deberá cursar un total de 360 créditos. Para este doble grado en el Campus de Santiago tan solo se ofertan 10 plazas.

Estas son las carreras universitarias con una nota de corte igual o superior a los 12 puntos en las diferentes universidades y campus de Galicia: